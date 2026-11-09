Τραμπ: Προανήγγειλε πιθανή συνάντηση με Σι και Πούτιν στην Κίνα – Τα θέματα που θα τεθούν

Την εκτίμηση ότι θα συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στην Κίνα, εξέφρασε την Κυριακή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε μια τέτοια συνάντηση «ενδιαφέρουσα», επισημαίνοντας ότι θα μπορούσαν να συζητηθούν σημαντικά διεθνή ζητήματα.
Μεταξύ αυτών, όπως ανέφερε, περιλαμβάνονται η αποπυρηνικοποίηση και οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.
🌍 Putin, Trump And Xi At One Table? Russia, US And China Prepare Proposals For Potential APEC Talks
Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said the three sides must first reach consensus on the agenda, with some proposals acceptable to one country but not another.
If the meeting takes place, it would attract the attention of “the entire world,” he added.
— RT_India (@RT_India_news) November 8, 2026