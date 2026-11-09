Τραμπ: Προανήγγειλε πιθανή συνάντηση με Σι και Πούτιν στην Κίνα – Τα θέματα που θα τεθούν

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Την εκτίμηση ότι θα συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στην Κίνα, εξέφρασε την Κυριακή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε μια τέτοια συνάντηση «ενδιαφέρουσα», επισημαίνοντας ότι θα μπορούσαν να συζητηθούν σημαντικά διεθνή ζητήματα.

Μεταξύ αυτών, όπως ανέφερε, περιλαμβάνονται η αποπυρηνικοποίηση και οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.