Βερολίνο: Ακτιβιστές κατέβασαν τη γερμανική σημαία από τη Bundestag και ύψωσαν την παλαιστινιακή

Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Βερολίνο η ενέργεια τριών φιλοπαλαιστίνιων ακτιβιστών να κατεβάσουν τη γερμανική σημαία από τον ιστό μπροστά από το κοινοβούλιο και να υψώσουν στη θέση της την παλαιστινιακή, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 22χρονος χρησιμοποίησε εξοπλισμό αναρρίχησης για να φτάσει στην κορυφή του ιστού, ύψους περίπου 30 μέτρων. Αφού αφαίρεσε τη γερμανική σημαία, την πέταξε στο έδαφος και ύψωσε την παλαιστινιακή, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Την ενέργεια κατέγραφαν δύο ακόμη άτομα, τα οποία μετέδιδαν το περιστατικό μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως έγινε γνωστό, και οι τρεις είναι Γερμανοί πολίτες και μέλη της οργάνωσης «Ειρηνικά ενάντια στη γενοκτονία», η οποία είχε απασχολήσει τις αρχές και τον προηγούμενο μήνα, έπειτα από κινητοποίηση έξω από εγκαταστάσεις της αμυντικής βιομηχανίας Rheinmetall στο Βερολίνο.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Η παλαιστινιακή σημαία παρέμεινε στον ιστό για περισσότερο από μία ώρα. Στη συνέχεια, αστυνομία και πυροσβεστική έφτασαν στο σημείο, με τον 22χρονο να κατεβαίνει τελικά μόνος του. Οι δυνάμεις ασφαλείας αφαίρεσαν τη σημαία και προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών ακτιβιστών.

Σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις για προσβολή του κράτους και των συμβόλων του, φθορά περιουσίας και παράνομη είσοδο. Τα δύο άτομα που κατέγραφαν το περιστατικό αφέθηκαν αργότερα ελεύθερα, ενώ εξεταζόταν το ενδεχόμενο προληπτικής κράτησης του 22χρονου για 24 ώρες.

Την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια, η οποία διερευνά και ενδεχόμενη παραβίαση της νομοθεσίας περί Ελευθερίας του Συνέρχεσθαι, καθώς η συγκέντρωση δεν είχε δηλωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Activistas la desplegaron ante el Parlamento de Alemania, uno de los países europeos con más restricciones a las manifestaciones propalestinas. https://t.co/kzdQUOPZaA — Palestina Internacional Broadcast (@pbi_es) November 8, 2026

Πολιτικές αντιδράσεις και αίτημα για αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη γερμανική πολιτική σκηνή. Η πρόεδρος της Bundestag, Γιούλια Κλέκνερ, ζήτησε την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από το κοινοβούλιο, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την ενέργεια των ακτιβιστών.

«Το ομοσπονδιακό κοινοβούλιό μας χρειάζεται περισσότερη προστασία. Το γεγονός ότι φιλοπαλαιστίνιοι χούλιγκαν δεν σταματούν τις εγκληματικές τους πράξεις ούτε καν μπροστά στη γερμανική σημαία, το σύμβολο της ενότητας της Γερμανίας, είναι αδιανόητο», δήλωσε στην εφημερίδα BILD.

Η Κλέκνερ υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί την επανάληψη αντίστοιχων περιστατικών στον χώρο του κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι η Bundestag δεν μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο ανεξέλεγκτης ακτιβιστικής δράσης. Παράλληλα, άσκησε κριτική και στις αρμόδιες αρχές του κρατιδίου του Βερολίνου για την προστασία του περιβάλλοντος χώρου.

Από την πλευρά του, ο απερχόμενος δήμαρχος της γερμανικής πρωτεύουσας, Κάι Βέγκνερ, χαρακτήρισε την ενέργεια προσβολή προς τη δημοκρατία.

«Όποιος κατεβάζει τη γερμανική σημαία από τη βουλή για να υψώσει μια παλαιστινιακή, δείχνει την περιφρόνησή του προς τη δημοκρατία μας», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την ενόχλησή του για το γεγονός ότι το περιστατικό σημειώθηκε την παραμονή της 9ης Νοεμβρίου.

Η ημερομηνία έχει ιδιαίτερο ιστορικό συμβολισμό για τη Γερμανία, καθώς συνδέεται τόσο με την Πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989 όσο και με τη «Νύχτα των Κρυστάλλων» του 1938.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ