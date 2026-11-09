Γερμανία: Την Ίλζε Άιγκνερ προτείνει ο Μερτς για την προεδρία της χώρας

Την πρόεδρο του κοινοβουλίου της Βαυαρίας και στέλεχος της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU), Ίλζε Άιγκνερ, προτίθεται να προτείνει για το αξίωμα του ομοσπονδιακού προέδρου της Γερμανίας ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ως κοινή υποψήφια των δύο χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων CDU και CSU.

Την απόφασή του ανακοίνωσε ο Γερμανός καγκελάριος κατά τη διάρκεια δείπνου με την ηγεσία του CDU, το οποίο πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Βερολίνο. Βασικό αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η επιλογή του προσώπου που θα διαδεχθεί τον Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, του οποίου η θητεία ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2027.

Η υποψηφιότητα της Άιγκνερ αναμένεται να τεθεί τη Δευτέρα (9/11) προς έγκριση στα αρμόδια κομματικά όργανα. Συγκεκριμένα, θα συνεδριάσουν το προεδρείο και η Ομοσπονδιακή Εκτελεστική Επιτροπή του CDU, προκειμένου να επικυρώσουν επισήμως την επιλογή του Μερτς.

Εφόσον η Άιγκνερ εκλεγεί, θα είναι η πρώτη γυναίκα στο αξίωμα του ομοσπονδιακού προέδρου, έπειτα από 12 άνδρες αρχηγούς του κράτους, αλλά και η πρώτη φορά που ο πρόεδρος θα προέρχεται από το CSU. Την προηγούμενη εβδομάδα ο καγκελάριος είχε αναφέρει ότι σκόπευε να προτείνει γυναίκα για τη θέση, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι ήθελε μια υποψηφιότητα από το «πολιτικό κέντρο, αποστασιοποιημένη από τα άκρα».

Την υποστήριξή του στο πρόσωπο της Ίλζε Άιγκνερ έχουν ήδη εκφράσει στελέχη τόσο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) όσο και των Πρασίνων, γεγονός το οποίο διασφαλίζει πλειοψηφία περίπου 50 ψήφων στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση των 1.260 μελών, η οποία θα εκλέξει νέο ομοσπονδιακό πρόεδρο στις 30 Ιανουαρίου 2027. Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) έχει δηλώσει ότι θα ορίσει δικό της υποψήφιο, κάποιον «από το κέντρο της κοινωνίας», ενώ η Αριστερά δεν έχει ακόμη ανακοινώσει πώς προτίθεται να κινηθεί στο θέμα.

H 62χρονη Ίλζε Άιγκνερ από την Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU) έχει υπηρετήσει ως ομοσπονδιακή υπουργός Αγροτικής Οικονομίας υπό την Άνγκελα Μέρκελ από το 2008 έως το 2013, ενώ έκτοτε είναι μέλος του βαυαρικού κοινοβουλίου, του οποίου προεδρεύει από το 2018.