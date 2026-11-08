Απίστευτη δημοπρασία στην Ιταλία: Αγοραστής από το Χονγκ Κονγκ έδωσε 100.000 ευρώ για μια λευκή τρούφα

Μια λευκή τρούφα βάρους 850 γραμμαρίων πωλήθηκε έναντι του εντυπωσιακού ποσού των 100.000 ευρώ, σε αγοραστή από το Χονγκ Κονγκ, κατά την 27η Παγκόσμια Δημοπρασία Τρούφας, που φιλοξενήθηκε στην Άλμπα, στην περιφέρεια του Πιεμόντε, κοντά στο Τορίνο της Ιταλίας.

Εντυπωσιακή ήταν και η δεύτερη δημοπρασία, με μια λευκή τρούφα 300 γραμμαρίων να κατακυρώνεται αρχικά έναντι 12.000 ευρώ. Ωστόσο, όταν ο πρώτος πλειοδότης υπαναχώρησε, το πολύτιμο έδεσμα διατέθηκε εκ νέου, αυτή τη φορά έναντι 14.000 ευρώ, σε τοπικό επιχειρηματία.

«Φέτος, οι τρούφες υπέφεραν κάπως από την ξηρασία. Επί του παρόντος, χάρη στις πρόσφατες βροχοπτώσεις, φαίνεται ότι η σεζόν ανακάμπτει και ελπίζουμε ότι το τέλος του έτους θα είναι πιο ευνοϊκό για τις τρούφες. Προς το παρόν, έχουμε μερικές πολύ ωραίες», δήλωσε ο Ρομπέρτο ​​Μποντρίτο, περιφερειακός πρόεδρος της Enoteca Piemonte Cavour.

«Ποτέ άλλοτε η δημοπρασία αυτή δεν είχε τόσο διεθνή χαρακτήρα: τέσσερις νέοι χώροι, εννέα διασυνδεδεμένες πόλεις… Μια πραγματικά παγκόσμια δημοπρασία, όπως ποτέ άλλοτε», πρόσθεσε.

Τα χρήματα που συγκεντρώνονται από αυτές τις πωλήσεις πηγαίνουν πάντα σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό, και από την πρώτη πώληση το 1999, περίπου 7,2 εκατομμύρια ευρώ έχουν χρηματοδοτήσει ένα νοσοκομείο στην Αφρική, την κοινωνική επανένταξη νεαρών τοξικομανών και την εκπαίδευση παιδιών στις φαβέλες.

Το 2025, συγκεντρώθηκαν 502.000 ευρώ σε αυτή τη δημοπρασία, με μια λευκή τρούφα 1.009 γραμμαρίων να πωλείται για 110.000 ευρώ σε έναν αγοραστή από το Χονγκ Κονγκ.

Περιζήτητη από γευσιγνώστες και σεφ με αστέρια Michelin παγκοσμίως, η λευκή τρούφα Άλμπα, η πιο διάσημη στον κόσμο, είναι ένας υπόγειος μύκητας που αναπτύσσεται δίπλα σε ορισμένα δέντρα προσκολλώμενη στις ρίζες τους.

Η Tuber magnatum Pico, η επιστημονική ονομασία για τη λευκή τρούφα, ευδοκιμεί σε εδάφη δροσερά και υγρά τόσο κατά τη διάρκεια της βλάστησης όσο και κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης.