Παραδοχή Τραμπ: «Πολύ σκληρή» η πολιτική μαζικών απελάσεων μεταναστών

Τον χαρακτηρισμό «πολύ σκληρή» απέδωσε στην πολιτική μαζικών απελάσεων μεταναστών που ακολουθεί η κυβέρνησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο CBS την Κυριακή (8/11).

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου για τη μεταναστευτική του πολιτική, ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι η προσέγγισή του ήταν ιδιαίτερα αυστηρή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι αυτή ήταν πολύ σκληρή».

Ωστόσο, δεν διευκρίνισε αν σκοπεύει να αλλάξει την προσέγγισή του στην πολιτική του αυτή.

Αυτή η φαινομενική στροφή έρχεται δύο ημέρες αφού προώθησε τον σύμβουλό του, Στίβεν Μίλερ, έναν εκπρόσωπο της ακροδεξιάς που έπαιξε βασικό ρόλο στην πολιτική των μαζικών απελάσεων μεταναστών, στο στρατηγικής σημασίας πόστο του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.

Κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών, στις οποίες επικράτησαν συντριπτικά οι Δημοκρατικοί, ισπανόφωνοι ψηφοφόροι που είχαν συμβάλει στην επανεκλογή του Τραμπ στράφηκαν εναντίον του, απογοητευμένοι από τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις του για χαμηλότερες τιμές και τον χαρακτήρα των αδιάκριτων απελάσεων από την αστυνομία μετανάστευσης.

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο X την επόμενη μέρα της συντριπτικής ήττας των Ρεπουμπλικανών, την οποία απέδωσε κυρίως στον πόλεμο στο Ιράν, ο αντιπρόεδρος Τζέι ντι Βανς, από την πλευρά του, δήλωσε ότι είναι «ανοιχτός στην ιδέα της αλλαγής των πρακτικών επιβολής του νόμου» σχετικά με την πολιτική για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, ενώ είχε προτείνει, μεταξύ άλλων, «να στοχεύσουμε πιο συγκεκριμένα, για παράδειγμα, σε εταιρείες που προσλαμβάνουν παράτυπους εργάτες».