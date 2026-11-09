Ιράκ: Επίθεση με drone στο κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ – Διακόπηκε η λειτουργία του

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Στη διακοπή της λειτουργίας του κοιτάσματος φυσικού αερίου Χορ Μορ στο Ιράκ οδήγησε επίθεση με drone που σημειώθηκε σήμερα, σύμφωνα με δύο πηγές ασφαλείας.

Στόχος της επίθεσης ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα της περιοχής του Κουρδιστάν, ενώ καπνοί υψώθηκαν πάνω από τις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με μηχανικό που εργάζεται στην περιοχή, από το πλήγμα υπέστη ζημιές εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου.

Μετά την επίθεση, οι εργασίες στο κοίτασμα ανεστάλησαν, όπως επιβεβαίωσαν οι πηγές ασφαλείας.