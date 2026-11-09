Nvidia: Στο μικροσκόπιο ο CEO της εταιρείας μετά τις αποκαλύψεις για σχέση με ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

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Ανεξάρτητη έρευνα για την υπόθεση που αφορά τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ξεκινά η Nvidia, μετά από δημοσιεύματα που τον συνδέουν με Κινέζα επιχειρηματία, η οποία φέρεται να διαβίβαζε πληροφορίες στο Πεκίνο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ενδιαφέρον και στο αμερικανικό Κογκρέσο, καθώς υψηλόβαθμα στελέχη των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων ζήτησαν από τον επικεφαλής της Nvidia να ενημερώσει το σώμα εντός του μήνα.

Αφορμή αποτέλεσε δημοσίευμα των New York Times τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το οποίο ο Χουάνγκ διατηρούσε στενή σχέση με επιχειρηματία που φέρεται να είχε διασυνδέσεις με την κινεζική πλευρά.

Η θέση της Nvidia για την υπόθεση

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία υπογράμμισε ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει καμία ένδειξη πως διακυβεύτηκαν η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ ή εταιρικά απόρρητα. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η ανεξάρτητη έρευνα θα εξετάσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Όπως διευκρινίστηκε, ο Τζένσεν Χουάνγκ στηρίζει πλήρως τη διαδικασία και έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με όσους αναλάβουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το δημοσίευμα για την προσωπική ζωή του Χουάνγκ

Νέες διαστάσεις στην υπόθεση δίνει δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλείται προσχέδιο ηλεκτρονικού μηνύματος που φέρεται να προοριζόταν για τους εργαζομένους της Nvidia.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Χουάνγκ αναφέρεται σε εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα που φέρεται να θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις προσωπικές του επιλογές.

«Απάτησα τη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για ό,τι έκανα», φέρεται να αναφέρει στο μήνυμα, το οποίο, σύμφωνα με το Reuters, περιήλθε σε γνώση του.

Η Nvidia δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό των συγκεκριμένων αποκαλύψεων του Axios.