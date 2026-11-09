Τραγωδία στην Ινδονησία: Νεκρό μέλος πληρώματος ελικοπτέρου που επιχειρούσε σε δασικές πυρκαγιές

Τη ζωή του έχασε ένα μέλος πληρώματος ελικοπτέρου που συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών στην Ινδονησία, όταν το αεροσκάφος συνετρίβη σε ποταμό στη νήσο Βόρνεο την Κυριακή, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της χώρας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχία Νότιο Καλιμαντάν, την ώρα που το ελικόπτερο πραγματοποιούσε υδροληψία από ποτάμι, προκειμένου να προχωρήσει σε εναέρια ρίψη νερού στις εστίες της φωτιάς.

Πρόκειται για το δεύτερο δυστύχημα με ελικόπτερο των ινδονησιακών ενόπλων δυνάμεων που συμμετείχε στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης μέσα σε λίγες ημέρες. Την περασμένη Τετάρτη, άλλο ελικόπτερο που μετέφερε οκτώ άτομα συνετρίβη επίσης στο Βόρνεο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Στο νεότερο περιστατικό, δύο Αυστραλοί υπήκοοι επέζησαν και είναι ασφαλείς, ενώ ένα ακόμη μέλος του πληρώματος από την Ινδονησία αγνοούνταν αρχικά. Το τελευταίο θύμα εντοπίστηκε τελικά μετά τις 18:00 τοπική ώρα, έπειτα από επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην οποία συμμετείχαν τέσσερις δύτες.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, ερασιτεχνικό βίντεο καταγράφει το ελικόπτερο να χάνει σταδιακά τον έλεγχο κατά τη διάρκεια ελιγμού και να καταλήγει με το μπροστινό μέρος του στον ποταμό.

Μάχη με τις εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές

Η Ινδονησία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και μήνες με μεγάλες δασικές πυρκαγιές, οι οποίες έχουν καταστρέψει εκτάσεις στα νησιά Σουμάτρα, Βόρνεο και Παπούα. Οι φωτιές έχουν προκαλέσει πυκνό νέφος καπνού, το οποίο έχει επηρεάσει περιοχές της χώρας, αλλά και γειτονικά κράτη, όπως η Μαλαισία, το Ανατολικό Τιμόρ και η Σιγκαπούρη.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από τις συνθήκες έντονης ξηρασίας που συνδέονται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο. Σύμφωνα με τον οργανισμό παρακολούθησης της αποψίλωσης των δασών Nusantara Atlas, περισσότερα από 19 εκατομμύρια στρέμματα δασικών εκτάσεων και υγροτόπων είχαν καεί κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους.