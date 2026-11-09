Νένα Χρονοπούλου: «Κανένας συγγενής στον γάμο μου» – Η αποκάλυψη για τα 16 χρόνια με τον Τάσο Μητρόπουλο

Με μια ιδιαίτερα προσωπική και συγκινητική ανάρτηση στα social media επέλεξε να γιορτάσει η Νένα Χρονοπούλου τα 16 χρόνια έγγαμου βίου με τον σύζυγό της, παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Τάσο Μητρόπουλο.

Με αφορμή την επέτειό τους, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τρεις φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου τους, συνοδεύοντάς τες με ένα εκτενές κείμενο γεμάτο αναμνήσεις, αλλά και μηνύματα για την προσωπική ευτυχία και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Η Νένα Χρονοπούλου αποκάλυψε πως η τελετή είχε πραγματοποιηθεί σε πολύ στενό κύκλο, στο Κορωνήσι του Τολού Αργολίδας, με την παρουσία μόνο των απολύτως απαραίτητων προσώπων.

Όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε:

«Σαν σήμερα πριν από 16 χρόνια… Ακριβώς την ίδια ώρα… Στις 16:30. Καλεσμένοι μόνο όσοι ήταν απαραίτητοι για την τελετή. Δηλαδή ο Πάτερ Μιχάλης, ο τότε διάκος και νυν ιερέας Ιωάννης, οι άνθρωποι που είχαν τις βάρκες που μας πήγαν εκεί, ο φίλος του Τάσου, ο Κυριάκος (ο οποίος φαίνεται και στη φωτογραφία πίσω μας στη βάρκα), ο κουμπάρος μας ο Αντώνης, η φίλη και κομμώτρια μου Βικτώρια, η φίλη και make up artist Ντίνα και ο εξαίρετος φίλος, που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας ο φωτογράφος Δημήτρης Ντελής».

«Στο Κορωνήσι στο Τολό Αργολίδος, καθόλου τυχαία η ημερομηνία που επιλέξαμε 8 Νοεμβρίου, στη γιορτή των Αρχαγγέλων! Ναι καλά καταλάβατε, κανένας συγγενής. Γιατί τελικά αυτός που θέλει να είσαι καλά, φροντίζει να μη σου δημιουργεί άγχος και μάλιστα σε μία από τις ομορφότερες ημέρες της ζωής σου. Το γάμο σου πρέπει να αποφασίζεις εσύ και μόνον εσύ πως θέλεις να τον ζήσεις. Γιατί αυτός που χαίρεται με τη χαρά σου οφείλει να σέβεται την προσωπική σου ανάγκη, το δικό σου “επιθυμώ”. Και έως εδώ για να μην πλατιάζουμε», σημειώνει χαρακτηριστικά η Νένα Χρονοπούλου.

«Χρόνια πολλά σε όλους σας, να έχετε υγεία πνευματική, ψυχική και σωματική. Να αγαπάτε και να σας αγαπούν, να έχετε δίπλα σας πλούσιους σε συναισθήματα και καλοσύνη ανθρώπους γεμάτους εν συναίσθηση και ευγένεια. Να σας αγαπούν γι’ αυτό που είστε και όχι γι’ αυτό που θέλουν να γίνεται για εκείνους», κατέληξε.