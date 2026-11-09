Καρκίνος του πνεύμονα: 7 συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε, σύμφωνα με γιατρό

Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν εμφανίζει πάντα σαφή συμπτώματα στα αρχικά στάδια, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωσή του. Ειδικοί επισημαίνουν ότι ο επίμονος βήχας, η δύσπνοια, η αιμόπτυση και άλλες ασυνήθιστες αλλαγές στην υγεία δεν πρέπει να παραβλέπονται. Αν και τα συμπτώματα αυτά μπορεί να οφείλονται σε πολλές διαφορετικές αιτίες, η έγκαιρη ιατρική αξιολόγηση είναι σημαντική.

7 προειδοποιητικά σημάδια του καρκίνου του πνεύμονα που δεν πρέπει να αγνοήσετε, σύμφωνα με ειδικό

Ο Dr. Jiri Kubes, ιατρικός διευθυντής του Κέντρου Θεραπείας Πρωτονίων στην Πράγα, τόνισε ότι η αναγνώριση των αλλαγών στην υγεία μας είναι εξαιρετικά σημαντική, ακόμη και αν αρχικά φαίνονται ασήμαντες. «Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν προκαλεί πάντα εμφανή συμπτώματα στα αρχικά στάδια. Αυτό δυσκολεύει τον έγκαιρο εντοπισμό του και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να αγνοούμε τις επίμονες ή ασυνήθιστες αλλαγές στην υγεία μας.

Παρόλο που πολλά από τα συμπτώματα μπορούν να οφείλονται σε λιγότερο σοβαρές αιτίες, ο άμεσος ιατρικός έλεγχος είναι απαραίτητος. Εάν διαγνωστεί καρκίνος, το στάδιο της νόσου επηρεάζει άμεσα τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές».

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), τα συμπτώματα καρκίνου του πνεύμονα ποικίλλουν, ενώ στα πρώτα στάδια ενδέχεται να μην υπάρχουν καθόλου ενδείξεις. Τα κυριότερα προειδοποιητικά σημάδια είναι τα εξής:

Επίμονος βήχας

Αιμόπτυση (βήχας με αίμα)

Δύσπνοια

Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του αναπνευστικού

Ανεξήγητη απώλεια βάρους

Επίμονος πόνος στο στήθος ή στον ώμο

Συνεχής κόπωση και απώλεια όρεξης

Επιμονος βήχας

Ένας βήχας που διαρκεί περισσότερο από τρεις εβδομάδες πρέπει να εξετάζεται από γιατρό, ειδικά αν επιδεινώνεται ή εάν έχει αλλάξει μορφή σε σχέση με τον συνηθισμένο σας βήχα.

Αιμόπτυση (βήχας με αίμα)

Ακόμη και μικρές κηλίδες ή ίχνη αίματος στα πτύελα απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση. Μην υποθέτετε ότι πρόκειται απλώς για ερεθισμό από τον βήχα.

Δύσπνοια

Εάν αισθάνεστε ασυνήθιστη δύσπνοια κατά τις καθημερινές σας δραστηριότητες ή παρατηρήσετε επιδείνωση της ήδη υπάρχουσας δύσπνοιας, απαιτείται ιατρική εκτίμηση.

Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του αναπνευστικού

Λοιμώξεις του θώρακα (όπως βρογχίτιδα ή πνευμονία) που επανέρχονται συχνά ή δεν υποχωρούν όπως αναμενόταν, πρέπει να διερευνώνται περαιτέρω.

Αναιτιολόγητη απώλεια βάρους

Η απώλεια βάρους χωρίς αλλαγή στη διατροφή ή τη σωματική δραστηριότητα μπορεί να αποτελεί ένδειξη κάποιου υποκείμενου προβλήματος υγείας.

Επίμονος πόνος στο στήθος ή στον ώμο

Ο πόνος στο θώρακα ή την περιοχή των ώμων, ιδιαίτερα όταν είναι επίμονος ή επιδεινώνεται με την αναπνοή ή τον βήχα, αποτελεί άλλο ένα πιθανό προειδοποιητικό σημάδι.

Συνεχής κόπωση και απώλεια όρεξης

Το αίσθημα ασυνήθιστης εξάντλησης ή η ανεξήγητη απώλεια όρεξης μπορεί επίσης να εμφανιστούν σε περιπτώσεις καρκίνου του πνεύμονα, ειδικά όταν συνδυάζονται με άλλα συμπτώματα.

Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές

Ο Dr. Kubes προσθέτει: «Το να έχετε ένα ή περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πάσχετε από καρκίνο. Ωστόσο, εάν κάτι επιμένει, χειροτερεύει ή σας φαίνεται ασυνήθιστο, μην περιμένετε απλώς να εξαφανιστεί. Ο καρκίνος του πνεύμονα μπορεί επίσης να επηρεάσει ανθρώπους που δεν έχουν καπνίσει ποτέ. Το κάπνισμα είναι ο κυριότερος παράγοντας κινδύνου, αλλά δεν είναι ο μοναδικός, γι’ αυτό είναι σημαντικό να μην απορρίπτετε τα ανησυχητικά συμπτώματα με βάση το ιστορικό καπνίσματος».

Οι ειδικοί συνιστούν σε οποιονδήποτε αντιμετωπίζει βήχα που διαρκεί πάνω από τρεις εβδομάδες ή άλλα ύποπτα συμπτώματα να επικοινωνήσει άμεσα με τον γιατρό του. Όποιος εμφανίσει αιμόπτυση θα πρέπει να αναζητήσει επείγουσα ιατρική βοήθεια.