Νέα τραγωδία στο Αιγαίο: 12 νεκροί και δεκάδες διασωθέντες μετανάστες σε 3 περιστατικά νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη

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Βαρύς είναι ο απολογισμός 3 μεταναστευτικών περιστατικών που σημειώθηκαν στο Αιγαίο, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, καθώς 12 μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί, ενώ περίπου 105 αλλοδαποί διασώθηκαν από τις αρμόδιες Αρχές.

Τα 3 διαφορετικά περιστατικά

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε 15 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όταν παραπλέον πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μαρόκου εντόπισε λέμβο με μετανάστες.

Στην περιοχή έσπευσε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο περισυνέλεξε 18 επιζώντες και τις σορούς 12 ανθρώπων. Το σκάφος κατευθύνεται προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Την ίδια ώρα, δύο ακόμη επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν περίπου 30 και 31 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Στην πρώτη λέμβο επέβαιναν περίπου 47 μετανάστες και στη δεύτερη περίπου 40 μετανάστες.

Για τον εντοπισμό τους υπήρξε συνδρομή εναέριων μέσων της Frontex, ενός επανδρωμένου και ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους, ενώ η περισυλλογή των επιβαινόντων πραγματοποιήθηκε από σκάφη του ευρωπαϊκού οργανισμού.

Οι διασωθέντες των δύο τελευταίων περιστατικών αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διαχείριση των περιστατικών και τη μεταφορά των διασωθέντων.