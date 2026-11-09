Τραγωδία στην Κίνα: Τουλάχιστον 14 νεκροί από φωτιά σε πολυκατοικία – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Τραγωδία στην Κίνα
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 38 τραυματίστηκαν από μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία στην πόλη Ταϊγιουάν, στην επαρχία Σανσί της βόρειας Κίνας, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε το πρωί της Δευτέρας, καθώς αρκετοί από τους τραυματίες που είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομεία υπέκυψαν στα τραύματά τους. Η φωτιά ξέσπασε την Κυριακή, περίπου στις 17:00 τοπική ώρα, σε κτίριο κατοικιών, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Συνολικά 38 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής περίθαλψης, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο την Κυριακή, με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να ολοκληρώνονται.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις αρμόδιες αρχές να διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε και εξαπλώθηκε η φωτιά.

Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της πυρασφάλειας στην Κίνα, όπου οι θανατηφόρες πυρκαγιές σε κτίρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία.

Τον περασμένο Νοέμβριο, οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν εκστρατεία για την ενίσχυση των μέτρων πυροπροστασίας σε πολυώροφα κτίρια, μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 168 ανθρώπους.

Έναν μήνα αργότερα, ακόμη 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, ενώ τον Ιούλιο τουλάχιστον 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν από φωτιά σε εργοστάσιο υποδημάτων στην ανατολική Κίνα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ