Τραγωδία στην Κίνα: Τουλάχιστον 14 νεκροί από φωτιά σε πολυκατοικία – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 38 τραυματίστηκαν από μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία στην πόλη Ταϊγιουάν, στην επαρχία Σανσί της βόρειας Κίνας, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

A fire broke out in a high-rise building in China’s Taiyuan. As of 6 p.m., firefighters were still at the scene working to put out the fire. https://t.co/THjIJctAyG — China Xinhua News (@XHNews) November 8, 2026

Death toll rises to 14 in north China building fire https://t.co/Qz0Uo2tdB9 — China Xinhua News (@XHNews) November 9, 2026

Ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε το πρωί της Δευτέρας, καθώς αρκετοί από τους τραυματίες που είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομεία υπέκυψαν στα τραύματά τους. Η φωτιά ξέσπασε την Κυριακή, περίπου στις 17:00 τοπική ώρα, σε κτίριο κατοικιών, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Συνολικά 38 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής περίθαλψης, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο την Κυριακή, με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να ολοκληρώνονται.

A fire at a building in Taiyuan, North China’s Shanxi Province, has killed 14 people, according to Xinhua. (Photos: Xinhua) https://t.co/2FF37qW038 — Global Times (@globaltimesnews) November 9, 2026

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις αρμόδιες αρχές να διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε και εξαπλώθηκε η φωτιά.

🇨🇳🔥 TERRIFYING scene in China as residents TRAPPED IN BURNING BUILDING plead for help… Dramatic footage shows 2 people desperately calling for help from a window as flames and smoke tear through a high-rise in Taiyuan, Shanxi Province. Firefighters reportedly rescued the pair using an aerial ladder. Authorities say 5 people died, with 38 taken to hospital, including those who later died. The cause of the blaze remains under investigation. Source: Beijing News / Writer: Marie https://t.co/BO7kt4mPK2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 8, 2026

Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της πυρασφάλειας στην Κίνα, όπου οι θανατηφόρες πυρκαγιές σε κτίρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία.

Τον περασμένο Νοέμβριο, οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν εκστρατεία για την ενίσχυση των μέτρων πυροπροστασίας σε πολυώροφα κτίρια, μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 168 ανθρώπους.

Έναν μήνα αργότερα, ακόμη 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, ενώ τον Ιούλιο τουλάχιστον 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν από φωτιά σε εργοστάσιο υποδημάτων στην ανατολική Κίνα.