Άγιος Παντελεήμονας: Θρίλερ με πτώμα που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου το βράδυ της Κυριακής (8/11) εντοπίστηκε μία ανθρώπινη σορός, μέσα σε βαλίτσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη βαλίτσα εντόπισε ένας αλλοδαπός άνδρας, ηλικίας 29 ετών, σε πεζοδρόμιο της περιοχής και αμέσως ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές.

Σε άνδρα ανήκει η σορός

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, που διαπίστωσαν ότι εντός της βαλίτσας υπήρχε μία ανθρώπινη σορός, η οποία ανήκει σε άνδρα.

Σπεύδει ιατροδικαστής

Επί τόπου αναμένεται και ιατροδικαστής, ο οποίος θα προχωρήσει σε μία πρώτη αυτοψία για την εξακρίβωση των συνθηκών θανάτου του άνδρα, ενώ οι αστυνομικοί διενεργούν έρευνες, συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που μπορεί να τους βοηθήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Αναζητούν, παράλληλα, υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, σε μία προσπάθεια να εντοπίσουν το πρόσωπο που άφησε τη βαλίτσα στο σημείο.