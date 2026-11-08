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Έντονες διαμαρτυρίες στη Μυτιλήνη: Η παρέλαση ξεκίνησε καθυστερημένα χωρίς επισήμους στην εξέδρα – Στη θέση τους κτηνοτρόφοι και παιδιά – ΦΩΤΟ

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ΜΥΤΙΛΗΝΗ
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Με αρκετή καθυστέρηση ξεκίνησε την Κυριακή η παρέλαση για την 114η επέτειο της απελευθέρωσης στη Μυτιλήνη, καθώς εξαιτίας έντονων διαμαρτυριών προκλήθηκε ζήτημα ως προς την παρουσία των επισήμων στην εξέδρα.

Λέσβος: «Φτάνει η καταστροφή» – Με μαύρες σημαίες και συνθήματα οι κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων πριν από την παρέλαση για την απελευθέρωση της Μυτιλήνης

Στη θέση τους βρίσκονται κτηνοτρόφοι και παιδιά με πανό, ενώ η δημοτική αρχή παρακολουθεί απέναντι από την εξέδρα, μαζί με τους υπόλοιπους κτηνοτρόφους, σύμφωνα με το Stonisi.

Η έναρξη της παρέλασης είχε καθυστερήσει, καθώς οι πολιτικοί που βρίσκονταν στο σημείο δεν αποδέχονταν το αίτημα των διαμαρτυρόμενων να απέχουν από την εξέδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας, στην παρουσία τους επέμεναν ο υφυπουργός που εκπροσωπούσε την κυβέρνηση και ο Χαράλαμπος Αθανασίου.

Οι κτηνοτρόφοι είχαν εξαρχής ξεκαθαρίσει ότι ήθελαν να πραγματοποιηθεί η παρέλαση και ότι η κινητοποίησή τους ήταν ειρηνική. Όμως, φαίνεται ότι η επιμονή των πολιτικών επισήμων να ανέβουν στην εξέδρα να διατήρησε την αντιπαράθεση.

Σημειώνεται ότι υπήρξε έντονη αντίδραση στην αναφορά του εκφωνητή περί «τυπικής διαμαρτυρίας». Κτηνοτρόφοι πήραν το μικρόφωνο και περιέγραψαν την αγωνία που βιώνουν εδώ και οκτώ μήνες, τα χρέη, τα κλειστά σφαγεία και την αβεβαιότητα για το μέλλον των οικογενειών τους.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Φωτό από stonisi
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Φωτό από stonisi

«Φτάνει η καταστροφή»

Νωρίτερα, οι διαμαρτυρόμενοι προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη του δρόμου απέναντι από την εξέδρα των επισήμων, ενώ από τις 10 το πρωί είχαν συγκεντρωθεί έξω από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν να ανοίξουν τα σφαγεία και να τους καταβληθούν αποζημιώσεις για το γάλα που καταστράφηκε λόγω του αφθώδους πυρετού, καθώς και για τις ζωοτροφές. Όπως τονίζουν, βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση.

Οι κτηνοτρόφοι διαμαρτυρήθηκαν κρατώντας μαύρες σημαίες δίπλα στις ελληνικές, ενώ κρατούσαν και πλακάτ με συνθήματα, όπως “κτηνοτρόφοι σε απόγνωση, ζώα στη σφαγή, ακούστε τη φωνή μας, φτάνει η καταστροφή”.

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