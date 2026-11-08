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Τραγωδία με νεκρή 29χρονη στη Θεσσαλονίκη – Έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου

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Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα, Κυριακή, αργά το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 29χρονη σκοτώθηκε όταν έπεσε από μπαλκόνι.

Το τραγικό συμβάν έγινε στις περίπου 13:30. Η 29χρονη έπεσε στο κενό από μπαλκόνι διαμερίσματος πέμπτου ορόφου πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Ηλιάδος και Δελφών, σύμφωνα με το thestival.

Συνέπεια της πτώσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός της γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη μέχρι στιγμής έρευνα των αρχών για τα αίτια της τραγωδίας, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

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