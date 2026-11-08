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Η Πολεμική Αεροπορία γιορτάζει: Εντυπωσιακή επίδειξη F-16 από την ομάδα «Ζευς» στη Λάρισα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Λάρισα- Ζευς - Πολεμική Αεροπορία
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Μικροί και μεγάλοι έδωσαν το ‘παρών” το μεσημέρι της Κυριακής (8/11)  στις εκδηλώσεις της Πολεμικής Αεροπορίας για τον εορτασμό του προστάτη της, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Στην 110 Πτέρυγα Μάχης είχαν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις επιδείξεις της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς».

Ταυτόχρονα ο χώρος των ιστορικών εκθεμάτων του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, «Μορφές αεροπορικού πνεύματος», θα είναι επισκέψιμος για το κοινό έως τις 5 το απόγευμα.

Το μαχητικό αεροσκάφος πραγματοποίησε εντυπωσιακούς ελιγμούς στον ουρανό της πόλης, προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα στους θεατές που βρέθηκαν στην αεροπορική βάση για τον εορτασμό.

Δείτε βίντεο από το onlarissa:

 

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