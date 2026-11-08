Θεσσαλονίκη: Οι 4 ομάδες του κυκλώματος, το κόλπο με την ΕΡΓΑΝΗ και οι 12 νεκροί διαχειριστές εταιρειών – «Ο Πετιλόν δεν ήταν αχυράνθρωπος» λέει ο δικηγόρος του

Σεισμό στον επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό κόσμο της Θεσσαλονίκης προκαλεί η αποκάλυψη ενός γιγαντιαίου κυκλώματος φοροδιαφυγής, με τη ζημία για το Δημόσιο να υπερβαίνει τα 203 εκατομμύρια ευρώ. Η δικογραφία-μαμούθ, που ξεπερνά τις 400 σελίδες, περιλαμβάνει 1.283 κατηγορούμενους και ελέγχους σε 917 εταιρείες, ενώ από τους 18 ήδη συλληφθέντες -ανάμεσά τους τρεις λογιστές, ένας δικηγόρος και γνωστοί επιχειρηματίες νυχτερινών κέντρων- ξεχωρίζει η περίπτωση του γνωστού ηθοποιού και πρώην μοντέλου, Ερρίκου Πετιλόν, ο οποίος εμφανιζόταν ως διαχειριστής ή εταίρος σε 8 διαφορετικά νομικά πρόσωπα. Το κύκλωμα δεν δίσταζε να στρατολογεί ευάλωτους πολίτες και ασθενείς έξω από νοσοκομεία, δελεάζοντάς τους με πενιχρά ποσά για να λειτουργήσουν ως «αχυράνθρωποι».

«Ο εντολέας μου είναι ο κύριος Ερρίκος Πετιλόν. Ήδη έχει βγει στη δημοσιότητα η εμπλοκή του στη συγκεκριμένη υπόθεση. Από την πρώτη μέρα της σύλληψης, την προηγούμενη Παρασκευή, δέχτηκα τηλεφώνημα για την ανάληψη της υπεράσπισης του συγκεκριμένου ηθοποιού και μοντέλου», λέει ο δικηγόρος του Όθωνας Παπαδόπουλος.

«Ο εντολέας μου δεν ήταν αχυράνθρωπος, οι οφειλές είναι ρυθμισμένες»

«Έχω αναλάβει την εντολή της υπεράσπισης και θα τη φέρουμε σε πέρας. Απλά, ο χαρακτηρισμός αχυράνθρωπος για ένα πρόσωπο σαν τον Ερρίκο Πετιλόν, δεν του αρμόζει» είπε, σημειώνοντας ότι χρησιμοποιήθηκε για να προσελκύσει πελατεία και για να ανεβάσει τη φήμη ενός μαγαζιού. «Εμφανίζεται ως διαχειριστής, έχοντας ενεργό συμμετοχή και χωρίς να έχει καμία σχέση με την ιδιότητα του αχυρανθρώπου» συμπλήρωσε.

«Παρά τα όσα βλέπουν τα φώτα της δημοσιότητας, η ενημέρωση που έχω και είναι 100% έγκυρη, είναι ότι πολύ μεγάλο μέρος των ποσών που αναφέρονται είναι ήδη δηλωμένα στην Εφορία και έχει γίνει η ρύθμιση για τα ποσά αυτά, η οποία ρύθμιση μέχρι σήμερα αποπληρώνεται κανονικά», κατέληξε ο κ. Παπαδόπουλος.

Από τους 18 συλληφθέντες οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η σύλληψή τους αφορούσε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, με την υπόθεσή τους να βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.

«Υπήρχε η σύλληψη 18 ατόμων. Οι δύο ήταν εντολείς μου, αφέθηκαν ελεύθεροι, δεν είχαν καμία σχέση με όλη την υπόθεση. Ήταν άνθρωποι που έγιναν έρευνες και βρέθηκαν κάποια όπλα, τα οποία ήταν νόμιμα, είχαν άδεια», είπε ο Αντώνης Κουδρόγλου, δικηγόρος κατηγορουμένων.

Ανάμεσα στους μπροστινούς ήταν και μία 27χρονη άνεργη, η δικηγόρος της οποίας μίλησε στο MEGA. «Ήταν έγκυος τότε, εγκατελελειμμένη από τον πατέρα του παιδιού. Ήταν σε άμεση ανάγκη. Εκεί που η Πολιτεία κλείενι τα μάτια της, βρίσκονται άλλοι άνθρωποι που ρίχνουν το δόλωμα. Ήταν 8 μηνών και έψαχνε για δουλειά και κανείς δεν της έδινε» ανέφερε η Ανθούλα Ανάσογλου, δικηγόρος της 27χρονης. «Και όταν μπλέκεις πώς φεύγεις; Κανείς δεν αφήνει να φύγεις. Το ένα μπλεξιμο φέρνει ο άλλο» πρόσθεσε.

Κακουργηματικές διώξεις από την εισαγγελέα

Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια στην ίδια πράξη, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Οι 16 συλληφθέντες για το κύκλωμα αναμένεται να περάσουν την Τρίτη (10/11) την πόρτα της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, αρμόδιας για βαριά φορολογικά και οικονομικά εγκλήματα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν τμηματικά μέχρι την Πέμπτη και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Οι 4 ομάδες του κυκλώματος

Σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν στηθεί, τέσσερις ομάδες με «εγκεφάλους» τρεις λογιστές και έναν δικηγόρο. Οι λογιστές εισέπρατταν τα μετρητά από νυχτερινά καταστήματα που ανήκαν σε τουλάχιστον εννέα ισχυρούς επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης, ενώ η διαχείρισή τους γινόταν μέσω «αχυρανθρώπων». Μέσω εταιρειών-«κελυφών», οι πραγματικοί ιδιοκτήτες παρέμεναν στη σκιά, τοποθετώντας στην πρώτη γραμμή τουλάχιστον 80 παρένθετα πρόσωπα για την καθημερινή λειτουργία των μαγαζιών.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” δήλωναν ως υπάλληλοι γραφείου ή προσωπικό ασφαλείας και υποδοχής (πορτιέρηδες). Αρκετοί από αυτούς φέρονται να είχαν ιδρύσει εταιρείες real estate, μέσω των οποίων μίσθωναν, ανακαίνιζαν ακίνητα και στέγαζαν εκεί νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Παρότι τα μαγαζιά άλλαζαν τυπικά χέρια στα χαρτιά, ο διακριτικός τίτλος, ο εξοπλισμός και η υποδομή τους παρέμεναν ίδια. Μόλις οι ΑΦΜ των «αχυρανθρώπων» φόρτωναν με υπέρογκα χρέη, το κύκλωμα τους αντικαθιστούσε άμεσα με νέα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΑΑΔΕ, οι 80 βασικοί «αχυράνθρωποι» ήταν πολίτες που διαβιούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας, ανάμεσά τους και τοξικοεξαρτημένα άτομα. Χαρακτηριστική είναι, η περίπτωση εργαζόμενου νυχτερινών κέντρων που συνήθως είχε το ρόλο του ταμία. Έπαιρνε μισθό 750 ευρώ και συμμετείχε σε 32 εταιρείες – σε πολλές εξ αυτών ήταν διαχειριστής- τις οποίες χρέωσε με 18,4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα χρήματα δεν αποδόθηκαν ποτέ στο Δημόσιο. Σε άλλη περίπτωση, εργαζόμενος με ημιαπασχόληση και αποδοχές 300 ευρώ τον μήνα, που δούλευε ως σερβιτόρος σε μαγαζί γνωστού επιχειρηματία, εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης 30 εταιρειών με συνολικές οφειλές 8,4 εκατ. ευρώ, ενώ ένας ντελιβεράς που εμφανίζεται σε 19 εταιρείες οφείλει 3 εκατομμύρια ευρώ.

Μέχρι και νεκρούς χρησιμοποιούσαν ως αχυρανθρώπους

Στη μακρά λίστα των εικονικών διαχειριστών περιλαμβάνονταν ακόμη και 12 θανόντες, με την ΑΑΔΕ να ανακτά τις σχετικές ληξιαρχικές πράξεις θανάτου από τη Θεσσαλονίκη και γύρω δήμους. Κατά την επιχείρηση, τα στελέχη του ΔΕΟΣ εντόπισαν πολυτελή οχήματα στο πάρκινγκ δικηγόρου που φέρεται ως ο εγκέφαλος πίσω από το στήσιμο των εταιρειών-«φαντασμάτων». Ο ίδιος διέμενε σε πολυτελές διαμέρισμα, ισχυριζόμενος αρχικά πως φιλοξενείται εκεί, παρότι διαπιστώθηκε ότι το είχε μισθώσει μόλις μία ημέρα νωρίτερα, στις 5 Νοεμβρίου.