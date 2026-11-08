Μακελειό στην Πολωνία: Στο μικροσκόπιο το κίνητρο και το προφίλ του 24χρονου δράστη – Ήταν μέλος σκοπευτικής λέσχης και είχε λευκό ποινικό μητρώο – Nέες ανατριχιαστικές μαρτυρίες

Σοκ προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για το μακελειό στην Πολωνία, καθώς οι αρχές ερευνούν πλέον την υπόθεση ως τρομοκρατικό αδίκημα, ενώ στο φως έρχονται τα στοιχεία των θυμάτων -τεσσάρων γυναικών και δύο ανδρών- που έχασαν τη ζωή τους από τα πυρά του ενόπλου.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας Βάλντεμαρ Ζούρεκ ανακοίνωσε ότι μία μονάδα που ειδικεύεται σε «τρομοκρατικά αδικήματα» ηγείται της έρευνας. Όπως είπε, το Γραφείο για το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά είναι επικεφαλής της έρευνας για τη «δολοφονία έξι ατόμων με χρήση πυροβόλων όπλων και την απόπειρα δολοφονίας πολυάριθμων άλλων». «Σύμφωνα με τον νομικό χαρακτηρισμό που εφαρμόστηκε, ο δράστης ενήργησε με στόχο τον σοβαρό εκφοβισμό μεγάλου αριθμού ανθρώπων, καθιστώντας αυτό τρομοκρατικό αδίκημα», συμπλήρωσε.

Ο Ζούρεκ επιβεβαίωσε ότι η δολοφονία άλλων τριών ατόμων σε σπίτι, 190 χιλιόμετρα βόρεια της Κρακοβίας, το βράδυ του Σαββάτου –που ταυτοποιήθηκαν ως ο πατέρας, η μητέρα και η μικρότερη αδελφή του φερόμενου ως δράστη– βρίσκεται επίσης υπό έρευνα. «Και τα δύο αδικήματα επισύρουν τη μέγιστη ποινή της ισόβιας κάθειρξης» είπε χαρακτηριστικά.

Το προφίλ του δράστη

Οι ερευνητές, που εκτιμούν ότι έδρασε μόνος του, προσπαθούν να εξακριβώσουν τα κίνητρά του και να σκιαγραφήσουν το ψυχολογικό του προφίλ. Σύμφωνα με το πολωνικό μέσο, Fakt πρόκειται για τον 24χρονο Michał Oksiński. Γεννήθηκε το 2002 και ζούσε με τους γονείς και την αδελφή του σε διαμέρισμα στο Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι, μια πόλη σε απόσταση περίπου 2 ωρών με το αυτοκίνητο από την Κρακοβία. Τα πτώματά τους ανακαλύφθηκαν στην κατοικία τους.

«Εντοπίσαμε τα πτώματα τριών ανθρώπων σε διαμέρισμα το κέντρο του Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι: ενός άνδρα 53 ετών και δύο γυναικών, 52 και 21 ετών. Πρόκειται για τους γονείς και την αδελφή» του δράστη», δήλωσε η αστυνομία σε σημερινή της ανακοίνωση. «Τα πτώματα έφεραν τραύματα από…σφαίρες», σύμφωνα με την ίδια πηγή. Κατασχέθηκαν επίσης επτά πυροβόλα όπλα.

Σύμφωνα με ερευνητές τους οποίους επικαλείται ο πολωνικός Τύπος, ο Μίχαλ Ο. δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές. Μαζί με τον πατέρα του, ήταν μέλος σκοπευτικής λέσχης. Το όπλο που χρησιμοποίησε ο 24χρονος Michał Oksiński κατά τη διάρκεια της επίθεσης ήταν, κατά πάσα πιθανότητα, ένα τυφέκιο AR-15.

Ο υπουργός Εσωτερικών διατύπωσε χθες την εκτίμηση ότι πρόκειται για άτομο με συμπάθεια προς «υπερεθνικιστικές» ιδέες. «Όλα υποδεικνύουν πως τον συνάρπαζαν ιδεολογίες της άκρας δεξιάς», δήλωσε ο υπουργός Μάρτσιν Κερβίνσκι.

Ο κυβερνήτης της πολωνικής επαρχίας Μασοβίας Κριστόφ Γιαν Κλέτσαρ διευκρίνισε ότι ο δράστης «δεν είχε καμία σχέση με τον Πολωνικό Στρατό». Απαντώντας σε προηγούμενες αναφορές που υποστήριζαν ότι ο ένοπλος ήταν στρατιωτικός, ο Κλέτσαρ δηλώνει: «αυτό δεν ισχύει». «Ο άνδρας αυτός δεν ήταν στρατιωτικός, ούτε είχε κάποια σχέση με τις Δυνάμεις Εδαφικής Άμυνας», αναφέρει ο κυβερνήτης. «Γνωρίζουμε ότι ο πατέρας του κατείχε νόμιμα περίπου δώδεκα όπλα. Ο ίδιος ο δράστης ήταν επίσης κάτοχος όπλου», πρόσθεσε.

Στοιχεία για το προφίλ του δράστη έδωσε και η εκπρόσωπος της αστυνομίας Καταζίνα Τσίσλο μιλώντας στο Radio Krakow. Όπως είπε, ο ένοπλος πίσω από την επίθεση διέθετε άδεια οπλοφορίας και λευκό ποινικό μητρώο. Η αστυνομία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, πρόσθεσε.

Επίσης ανέφερε ότι περισσότεροι από 100 αυτόπτες μάρτυρες προσήλθαν το Σάββατο και η αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις από τον καθένα ξεχωριστά. Μετά την έκκληση του Σαββάτου για βιντεοληπτικό υλικό από κινητά τηλέφωνα που κατέγραψαν την επίθεση, η Τσίσλο δήλωσε ότι η αστυνομία σκοπεύει να αξιοποιήσει τις καταγραφές αυτές, καθώς και υλικό από κάμερες ασφαλείας, ως αποδεικτικά στοιχεία. Ένα από τα βίντεο που δημοσιοποιήθηκε καταγράφει τη στιγμή που ο αστυνομικός πλησιάζει τον δράστη, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο έδαφος, και επιχειρεί να τον ακινητοποιήσει. Ακολουθούν αρκετοί πυροβολισμοί, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο αστυνομικός καταρρέει, έχοντας τραυματιστεί κατά την ανταλλαγή πυρών.

New angle of the seriously wounded Polish policeman firing at the suspected terrorist in Krakow today. This man is a hero and all of Poland is praying for him. https://t.co/bzrfSd5YfN — Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2026



Το αυτοκίνητο του ενόπλου έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ η αστυνομία θα εξετάσει το τραμ κατά του οποίου άνοιξε πυρ το Σάββατο.

Τα θύματα και η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Η κατάσταση της υγείας των 15 ανθρώπων που νοσηλεύονται μετά τον τραυματισμό τους στην αιματηρή επίθεση, παρουσίασε μικρή βελτίωση στη διάρκεια της νύχτας αλλά συνεχίζουν να μην έχουν διαφύγει όλοι τον κίνδυνο, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της αστυνομίας σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης.

Οι πέντε αλλοδαποί οι οποίοι τραυματίστηκαν από πυρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης είναι υπήκοοι της Αυστρίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Πορτογαλίας και της Ρωσίας, ενημέρωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Τραυματίες από την επίθεση στην Κρακοβία είναι επίσης δέκα Πολωνοί, εκ των οποίων δύο αστυνομικοί.

Σύμφωνα με τις αρχές έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν. Συγκεκριμένα έχασαν τη ζωή τους μία 61χρονη Πολωνή, μία 47χρονη Πολωνή, μία 53χρονη Πολωνή και ένας 32χρονος Βρετανός. Μία ακόμη γυναίκα, ηλικίας 51 ετών, δεν είναι Πολωνή υπήκοος, ωστόσο ο Κλέτσαρ δήλωσε ότι η εθνικότητά της δεν μπορεί ακόμη να αποκαλυφθεί «καθώς οι ερευνητικές διαδικασίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη». Ένας 50χρονος Πολωνός έχει επίσης ταυτοποιηθεί, δήλωσε ο κυβερνήτης.

Ο δράστης τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυρά. Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και η κατάσταση της υγείας του παρέμενε κρίσιμη μέχρι και σήμερα το το πρωί, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

«Άκουσα πολλούς κρότους και νόμισα ότι ήταν πυροτεχνήματα»

Ο Andrew Hill, από το Λίνκολνσαϊρ, βρισκόταν στην Κρακοβία για ένα Σαββατοκύριακο με την οικογένειά του, όταν ξεκίνησε η επίθεση του Σαββάτου. «Άκουσα πολλούς κρότους και νόμισα ότι ήταν πυροτεχνήματα», είπε στο BBC, περιγράφοντας πώς περίμενε έξω από ένα κατάστημα χριστουγεννιάτικων δώρων τη σύντροφό του και την αδελφή της.

«Άκουσα τη σειρήνα της αστυνομίας και άλλους έξι ή επτά πυροβολισμούς», συνέχισε, προσθέτοντας ότι είδε το μαύρο αυτοκίνητο του υπόπτου να περνά με μεγάλη ταχύτητα μπροστά από το διπλανό κατάστημα. Ο 52χρονος θυμάται: «Η βιτρίνα διαλύθηκε και ένας άνδρας που βρισκόταν απ’ έξω δέχθηκε πυροβολισμό στον ώμο. Ορμήσαμε μέσα από την πόρτα του καταστήματος, όλοι ούρλιαζαν, ήταν τρομακτικό».

Χειρουργοί που δειπνούσαν σε κοντινό σημείο έσπευσαν να βοηθήσουν τραυματισμένους αστυνομικούς

Όταν ο ένοπλος άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως κοντά στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, δύο χειρουργοί που έτρωγαν σε κοντινή απόσταση έσπευσαν να βοηθήσουν. Το τοπικό μέσο ενημέρωσης Gazeta Krakowska μίλησε με τον δρα Ματέους Βίερντακ και τον καθηγητή Μίχαου Πεντζίβιατρ, οι οποίοι περιέγραψαν πώς ανέλαβαν δράση.

Ο Πεντζίβιατρ αναφέρει ότι ο ίδιος και ο Βίερντακ είχαν μόλις βγει έξω για να αποχαιρετήσουν τις οικογένειές τους όταν «ξαφνικά ο γιος μου φώναξε: “Μπαμπά, πυροβολούν κόσμο εκεί πέρα και πέφτουν στο έδαφος”».

Όπως εξηγεί, η παρέα βρήκε καταφύγιο κοντά σε ένα φαρμακείο και μόλις σταμάτησαν οι πυροβολισμοί, έτρεξε να βοηθήσει τους τραυματίες. Ο Πεντζίβιατρ δήλωσε ότι δύο αστυνομικοί «είχαν τις αισθήσεις τους, διατηρούσαν μια επιφανειακή επαφή με το περιβάλλον και έφεραν τραύματα από σφαίρες στον θώρακα», προσθέτοντας: «Και ο δράστης είχε τις αισθήσεις του, εξέφραζε πόνο και έφερε τραύματα από πυροβολισμούς στην κοιλιακή χώρα, στον μηρό και στον θώρακα».

Παράλληλα, ο Πεντζίβιατρ ανέφερε στη Gazeta ότι ο Βίερντακ φρόντιζε έναν άλλον τραυματισμένο αστυνομικό, ενώ οι δυο τους έλαβαν βοήθεια από έναν αστυνομικό με εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες καθώς και από έναν γιατρό.

«Δεν νιώθουμε ήρωες, κάναμε απλώς ό,τι θα έκανε ένας διασώστης στον τόπο ενός τέτοιου περιστατικού», σημείωσε.

Η πρόεδρος ενός σωματείου που εκπροσωπεί τους αμαξάδες της Κρακοβίας χαρακτήρισε την επίθεση του Σαββάτου ως μια τρομερή τραγωδία για την κοινότητα. Η Ντορότα Λιτβίτσκα ανέφερε ότι πολλά μέλη του σωματείου έχουν πληγεί, σημειώνοντας ότι δύο άτομα δίνουν μάχη για τη ζωή τους, ενώ αρκετά άλλα έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς. Πρόσθεσε ότι οι αμαξάδες έρχονται καθημερινά στην Κεντρική Πλατεία της Αγοράς για να εργαστούν και ότι η σκέψη όλων στο σωματείο βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων.