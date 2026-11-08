Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης υποβαθμίζουν το σχέδιο Iron Gate των ΗΠΑ – «Είναι κυρίως λογοπαίγνιο, οι Αμερικανοί δεν μπορούν να επιτύχουν τον σκοπό τους»

Υποβαθμίζουν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν την αποτελεσματικότητα της νέας αμερικανικής στρατιωτικής πρωτοβουλίας «Iron Gate», κάνοντας λόγο για προσπάθειες καταδικασμένες σε αποτυχία και τονίζοντας την ετοιμότητα της Τεχεράνης απέναντι στις πιέσεις της Ουάσιγκτον.

Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιτύχουν τους σκοπούς τους μέσω του αποκλεισμού της ιρανικής οικονομίας, αλλά και του μπλοκαρίσματος των εμπορικών οδών, επειδή η Τεχεράνη έχει κάνει προετοιμασίες και επικοινωνεί στενά με τους γείτονες της, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος Τύπου των Επαναστατικών Φρουρών του Ιράν (IRGC).

Ο Χοσεΐν Μοχεμπί αντέδρασε στην ειδική στρατιωτική ομάδα των ΗΠΑ (Iron Gate), που συγκροτήθηκε με σκοπό να εξουδετερώσει τις μεταφορές εξελιγμένων οπλικών συστημάτων από την Τεχεράνη, αλλά κι άλλων υλικών που υπόκεινται σε κυρώσεις, μέσω των χερσαίων συνόρων του Ιράν, αλλά και της Κασπίας Θάλασσας.

«Το σχέδιο Iron Gate είναι κυρίως ένα λογοπαίγνιο, οι Αμερικανοί δεν μπορούν να επιτύχουν τους σκοπούς τους για την επιβολή καταστροφικής οικονομικής πίεσης και την πρόκληση οικονομικής κατάρρευσης στο Ιράν, μέσω της προσέγγισής τους», δήλωσε ο Μοχεμπί στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Fars.

Η ανακοίνωση για τη «Σιδερένια Πύλη»

Ύστερα από μήνες εφαρμογής του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συγκροτούν μία ειδική ομάδα, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες της Ουάσινγκτον, ώστε να περιοριστεί η κινητικότητα εξελιγμένων οπλικών συστημάτων της Τεχεράνης, αλλά κι άλλων υλικών που υπόκεινται σε κυρώσεις κατά μήκος των ιρανικών χερσαίων συνόρων, αλλά και της Κασπίας.

Συγκεκριμένα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε τη συγκρότηση νέας ομάδας εργασίας με στόχο να εμποδίσει το Ιράν να χρησιμοποιεί χερσαίες διαδρομές για τη μεταφορά όπλων, επεκτείνοντας παράλληλα τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Σύμφωνα με την CENTCOM, η νέα επιχείρηση αποσκοπεί στην παρεμπόδιση των ροών οπλισμού προς και από το Ιράν μέσω των χερσαίων συνόρων του, καθώς και μέσω της Κασπίας Θάλασσας. Η αμερικανική διοίκηση αναφέρει ότι η πρωτοβουλία αποσκοπεί επίσης στον περιορισμό των εσόδων της Τεχεράνης, επιχειρώντας να διακόψει τις διαδρομές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εξοπλισμού και την οικονομική ενίσχυση του Ιράν.

Η νεοσύστατη ομάδα “Task Force Iron Gate” (Σιδερένια Πύλη), με έδρα την Τάμπα της Φλόριντα, θα στελεχώνεται από περίπου 20 στρατιωτικούς και πολιτικούς εμπειρογνώμονες. Όπως ανακοίνωσε η CENTCOM, η μονάδα θα συντονίζεται με συναρμόδιες αμερικανικές υπηρεσίες για να μπλοκάρει τη διακίνηση προηγμένων όπλων, τεχνολογίας διπλής χρήσης, απαγορευμένων υλικών και παράνομων κεφαλαίων μέσω των χερσαίων συνόρων του Ιράν και της Κασπίας Θάλασσας.

«Η δημιουργία της Task Force Iron Gate ενισχύει την επιτυχία του σιδηρού ναυτικού αποκλεισμού που έχουμε επιβάλει στο Ιράν», δήλωσε ο ναύαρχος, διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων Μπραντ Κούπερ.

«Η ενίσχυση της συνεργασίας της CENTCOM με τις υπόλοιπες αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες θα περιορίσει περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία, να ανακατασκευάζει εργοστάσια παραγωγής όπλων και να αναπληρώνει το στρατιωτικό του υλικό», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, η CENTCOM έκανε γνωστό ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στέρησε από την Τεχεράνη έσοδα άνω των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων από εξαγωγές αργού πετρελαίου τους τελευταίους μήνες. Η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι τα μέτρα παραμένουν σε πλήρη ισχύ, με αυστηρούς ελέγχους σε κάθε πλοίο που προσεγγίζει ή αποπλέει από τα λιμάνια του Ιράν.