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«Ραντεβού» στο «καζάνι» του Παπασωτηρίου στη Φλώρινα έδωσε η ΝΔ – ΦΩΤΟ

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Πολιτική

καζάνι- τσίπουρα- Φλώρινα
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Στο καθιερωμένο πλέον καζάνι τσίπουρου του βουλευτή, Σταύρου Παπασωτηρίου, βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου η… μισή ΝΔ. Υπουργοί, στελέχη του κόμματος, Μητροπολίτες και πλήθος κόσμου έδωσαν το «παρών» στον Παπαγιάννη Φλώρινας για τσίπουρα και εκλεκτούς μεζέδες.

Μεταξύ άλλων, παρόντες ήταν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, η Ζέττα, Μακρή, οι βουλευτές Μιχάλης Παπαδόπουλος και Χρήστος Σταϊκούρας, αλλά και ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

καζάνι- Φλώρινα- ΝΔ

Παρόντες, επίσης, ήταν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, kozanimedia.gr,  διοικητές των νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας, όπως η Ευτυχία Καπάτου και η Πάτυ Ταρατσίδου, ο διοικητής της 3ης ΥΠΕ Δημήτρης Τσαλικάκης, αλλά και οι Μητροπολίτες Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας Ειρηναίος, και Φθιώτιδος Συμεών.

 

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