Μαρκόπουλος για υποθέσεις απάτης και φοροδιαφυγής: Είναι λίγα τα ψωμιά τους – Έπονται νέες αποκαλύψεις αχυρανθρώπων

Με προειδοποίηση ότι «έρχονται και άλλες υποθέσεις που θα συζητηθούν», σχετικά με τις αποκαλύψεις για αχυράνθρωπους και διαφυγόντα κέρδη, ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος μίλησε για τις επιτυχίες των ελεγκτικών Αρχών αλλά και τις εξελίξεις με τους αυστηρούς κανόνες στη λειτουργία των funds και των servicers.

«Ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο γιατί είναι αυτός που με νόμο έφερε τα funds, ενώ το ΠΑΣΟΚ που φώναζε για το νομοσχέδιο, υπερψήφισε τα περισσότερα άρθρα στην ονομαστική ψηφοφορία», είπε χαρακτηριστικά ενώ επανέλαβε, μιλώντας στο ERTNews, ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η πατάξη της φοροδιαφυγής και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη αύξηση των εισοδημάτων, των κατώτατων μισθών και των συντάξεων.

«Συνεχείς οι επιτυχίες κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος»

Οι ελληνικές ελεγκτικές Αρχές πάντοτε είχαν επιτυχίες και πάντοτε θα έχουν. Επειδή είχαμε και υπόθεση στον χώρο του άρτου, να κάνουμε λίγο και τον παραλληλισμό ότι τα ψωμιά τους είναι λίγα και έρχονται και άλλες αλυσίδες», ανέφερε.

«Αυτές οι αλυσίδες που ξαφνικά ξεφύτρωναν σαν τα μανιτάρια μας απασχολούν και θα μας απασχολήσουν ακόμα περισσότερο ως συντεταγμένη πολιτεία, εταιρείες οι οποίες παρουσιάζουν 80χρονο και 75χρονο ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν έχουν το αντίστοιχο οικονομικό προφίλ. Θέλω δημόσια να πω τα συγχαρητήριά μου και στην ΕΛΑΣ για την εξαιρετική προσπάθεια που έχει κάνει, αλλά και στην ΑΑΔΕ, η οποία τα τελευταία χρόνια με την ψηφιοποίηση της και με την ηγεσία της έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι ένας ουσιαστικός αρωγός στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος», τόνισε.

Σε νέα αναφορά στη στάση της αντιπολίτευσης ο κ. Μαρκόπουλος είπε: «Στην επίθεση του κ. Πολάκη, σεσημασμένος για αυτά τα θέματα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από κάτω χειροκροτούσαν. Αυτές τις μέρες βλέπουμε την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος. Ξέρετε τι αγώνας και τι προσπάθεια έχει δοθεί για να ψηφιοποιηθούν; Καταρχάς έχουν αποτελέσματα και στο λαθρεμπόριο».

«Ψηλά και οι δείκτες πάταξης του λαθρεμπορίου»

«Η Ελλάδα είναι μία από τις καλύτερες αυτή τη στιγμή στους δείκτες πάταξης λαθρεμπορίου χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε ότι έχουμε μια μεγάλη απόδοση από τα κρυμμένα έσοδα από τα οποία έρχονται στην επιφάνεια. Είναι ένας από τους λόγους που έχουμε έχουμε ως κράτος καλύτερα έσοδα. Επομένως όσοι λένε και χτυπάνε και πυροβολούν την ΑΑΔΕ δεν γνωρίζουν ότι είναι μία από τις αποτελεσματικότερες, αν όχι η αποτελεσματικότερη ανεξάρτητη αρχή. Το να χτυπάνε λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ την ΑΑΔΕ και να χειροκροτούν τον κύριο Πολάκη στην κριτική του για μία ανεξάρτητη αρχή, δείχνει και την ποιότητα της αντιπολίτευσης», είπε ο κ. Μαρκόπουλος.

«Δεν πήραμε πίσω κανένα νομοσχέδιο και κανένα άρθρο»

«Η αντιπολίτευση, χωρίς πρόταση και χωρίς κανέναν κανένα σχέδιο, επιδιώκει να νοθεύσει ακόμα και καλές πολιτικές. Πέσανε οι μάσκες, επιμείναμε και δικαιωθήκαμε και από την ψήφο της αντιπολίτευσης, γιατί απονευρώθηκε η κριτική της», τόνισε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, περιγράφοντας ένα νομοσχέδιο «το οποίο ήταν στον πυρήνα του εξαιρετικό υπέρ των δανειοληπτών», αφού «δεκαπλασιάζει τα πρόστιμα στους servicers και τούς αναγκάζει σε πραγματικό χρόνο να ενημερώνουν χωρίς κόστος τους δανειολήπτες για την πορεία των δανείων τους.

«Το ΠΑΣΟΚ λέει για 13η σύνταξη, μειώσεις στο ΦΠΑ στα τρόφιμα, 120 δόσεις, μείωση στον ειδικό φόρο στα καύσιμα, αλλά μπορεί να τα σηκώσει η οικονομία μας, όμως ; Παρουσιάζει ό, τι ακούγεται ευχάριστο στη δημόσια σφαίρα, αλλά όσα ακούγονται κοστίζουν δισεκατομμύρια, τα οποία θα έβαζαν την ελληνική οικονομία σε ένα σπιράλ οικονομικής ασφυξίας και στο τέλος θανάτου», είπε ο κ. μαρκόπουλος κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι «έφερε τα funds και στις μέρες του πέρασαν 18 δισεκατομμύρια ευρώ σε κόκκινα δάνεια».

«Παραλάβαμε τράπεζες κατεστραμμένες»

«Εμείς τον Μάρτιο του 2019 βρήκαμε ότι 18 δισεκατομμύρια από κόκκινα δάνεια πέρασαν λόγω των πολιτικών του κ. Τσίπρα στα funds», ανέφερε προσθέτοντας: «Άκουσα κάτι περί εξεταστικής επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια. Αυτό το ζητάει κυρίως ο κ. Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως θα έπρεπε στην αρχή της οκταετίας μας να είχαμε κάνει μια εξεταστική επιτροπή για τον τρόπο που έκλεισαν οι τράπεζες, γιατί από το κλείσιμο των τραπεζών επήλθε κατάρρευση δανειακή στα ελληνικά νοικοκυριά. Δέστε πόσα δισεκατομμύρια κόκκινων δανείων δημιούργησε η ασφυξία στις τράπεζες.

Δεν μπορεί λοιπόν, αυτοί οι οποίοι έκλεισαν τις τράπεζες, οδήγησαν σε καταστροφή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οδήγησαν σε ασφυξία τα μικρομεσαία νοικοκυριά και αυτή τη στιγμή να έρχονται να νομίζουν ότι αναβαπτιζονται και να κάνουν πολεμική σε εμάς», τόνισε.

«Δεν είναι προσπάθεια της τελευταίας χρονιάς»

Σχετικά με το ακίνητο της οδού Καππαδοκίας στην Τούμπα, ο κ. Μαρκόπουλος ανέφερε ότι το υπουργείο Οικονομικών από την Παρασκευή ασχολείται για τη συγκεκριμένη ταυτότητα οφειλής και τα funds θα πρέπει να ανακοινώνουν για την κοινωνία την πορεία τέτοιων υποθέσεων.

«Σχετικά με τη στεγαστική κρίση και τα κόκκινα δάνεια, νομοθετούμε 8 χρόνια και ο ελληνικός λαός κατανοεί ότι δεν είναι η προσπάθεια της τελευταίας χρονιάς. Δεν είναι ότι νομοθετήσαμε για τα κόκκινα δάνεια φέτος, επειδή έχουμε εκλογές, είναι μια διαρκής προσπάθεια, η οποία όμως πρέπει να εξελιχθεί βήμα βήμα. Ξεκινήσαμε με νομοθετικές ενέργειες από το 2020, αλλά να θυμηθούν οι πολίτες ότι παραλάβαμε τράπεζες κατεστραμμένες, και χωρίς τράπεζες δεν υπάρχει ελληνική οικονομία. Στην αντιπολίτευση σήκωσαν τα χέρια τους και στο τέλος είπαν ναι, μην κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Αυτή την κατώτερη των περιστάσεων αντιπολίτευση έχουμε, η οποία έβριζε ένα νομοσχέδιο ευεργετικό και εμείς για αυτό αποσύραμε το άρθρο 23», πρόσθεσε ο Υφυπουργός Οικονομικών.

«Κατώτερη των περιστάσεων η αντιπολίτευση αντιστρατεύεται και τον εξωδικαστικό μηχανισμό»

Πάνω από 70.000 δανειολήπτες έχουν βρει λύση με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, είπε ο κ. Μαρκόπουλος. «Δεν κάνουν αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του ή στο οικονομικό επιτελείο, αλλά στους πολίτες που ψάχνουν να ενημερωθούν, να βρουν μια λύση. Στον εξωδικαστικό θα σας θυμίσω με ρυθμίσεις που κάναμε σε αυτό το νομοσχέδιο παγιώνεται το 3%, ένα χαμηλό επιτόκιο», ανέφερε