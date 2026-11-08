Άφησε την 6χρονη κόρη του να κοιμάται σε πεζοδρόμιο για να μην χάσει τη θέση του στην ουρά για κάρτες Pokémon

Ένα εξοργιστικό περιστατικό συνέβη στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, όπου ένας ασυνείδητος πατέρας άφησε την 6χρονη κόρη του να κοιμάται στην ουρά έξω από ένα κατάστημα Target στο Τσάρλεστον, ώστε να μην χάσει τη θέση του κατά τη διάρκεια της νύχτας για να αποκτήσει τη νέα κυκλοφορία καρτών Pokémon, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Τζον-Μάικλ Ντούλι, 35 ετών, έδωσε στην κόρη του που κοιμόταν ένα μαξιλάρι και μια κουβέρτα ενώ περίμενε μαζί με πολλά άλλα άτομα στην ουρά για τις συλλεκτικές κάρτες έξω από το Target στη γειτονιά Γουέστ Άσλεϊ, γύρω στη 1:00 π.μ. της Παρασκευής, ανέφερε το Αστυνομικό Τμήμα του Τσάρλεστον.

Ο Ντούλι, κάτοικος του Τζονς Άιλαντ, στη συνέχεια έφυγε από το πολυκατάστημα —εγκαταλείποντας απερίσκεπτα το ανήλικο κορίτσι μόνο του στην ουρά, δήλωσε η αστυνομία. Πάνω από μία ώρα αργότερα, ανήσυχοι πολίτες που περίμεναν στην ουρά επικοινώνησαν με την αστυνομία γύρω στις 2:30 π.μ., οι οποίοι έπιασαν στα πράσα τον Ντούλι όταν επέστρεψε στο κατάστημα λίγη ώρα αργότερα.

Η κυνική ομολογία και η σύλληψη

Ο ανεύθυνος πατέρας ομολόγησε στην αστυνομία ότι είχε πάει στο σπίτι του αλλά άφησε την κόρη του έξω από το Target «για να μπορέσει να διατηρήσει τη θέση του στην ουρά και να μην χάσει την ευκαιρία να αγοράσει τις κάρτες», σύμφωνα με την αστυνομία του Τσάρλεστον.

Στον Ντούλι απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη συμπεριφορά απέναντι σε παιδί και οδηγήθηκε στο κέντρο κράτησης Al Cannon. Η εγγύησή του ορίστηκε στα 40.000 δολάρια και έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 12 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

Προστατευτική επιμέλεια για την 6χρονη – Η «φρενίτιδα» για τις κάρτες

Το ανήλικο κορίτσι δεν τραυματίστηκε και τέθηκε υπό καθεστώς έκτακτης προστατευτικής επιμέλειας στο Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών της Νότιας Καρολίνας, ανέφερε η αστυνομία.

Η Pokémon κυκλοφόρησε την Παρασκευή αρκετές νέες σειρές συλλεκτικών καρτών ως μέρος των συλλογών «Mega Evolution – Delta Reign» και «30th Celebration» -γεγονός που οδήγησε πλήθη αφοσιωμένων θαυμαστών να σχηματίσουν ουρές σε ολόκληρη τη χώρα προκειμένου να αποκτήσουν πακέτα, των οποίων η τιμή ξεκινά από περίπου 5 δολάρια.