Στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών ο Μητσοτάκης: Οδήγησε στην πίστα και έστειλε μηνύματα για την οδική ασφάλεια – Η ατάκα και… η συγγνώμη για τα μαλλιά του – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών επισκέφθηκε νωρίς το πρωί, γύρω στις 7:30 πμ, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να δει από κοντά τις εγκαταστάσεις και να ενημερωθεί για την πορεία του έργου αναβάθμισης. Ο Πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε σε μια τυπική επιθεώρηση, αλλά μπήκε ο ίδιος στην πίστα, ζώντας την εμπειρία της ταχύτητας από κοντά, και δήλωσε φανερά ικανοποιημένος.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά για την επίσκεψη σε μια υποδομή που δημιουργήθηκε πριν από μερικές δεκαετίες και αποτέλεσε ανέκαθεν πόλο ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, ανακοίνωσε την εξασφάλιση αυξημένων πόρων σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό των 9 εκατομμυρίων ευρώ, τονίζοντας: «Με μεγάλη χαρά είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ότι έχουμε εξασφαλίσει πόρους πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να προχωρήσουμε σε μία πολύ μεγάλη αναβάθμιση, επέκταση, αλλά και πιστοποίηση της πίστας αγώνων των Σερρών. Είναι μία επένδυση η οποία θα μετατρέψει το Αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών στην καλύτερη πίστα αγώνων σε όλα τα Βαλκάνια».

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον διττό χαρακτήρα του έργου. Όπως ανέφερε, απευθυνόμενος και στη δήμαρχο Σερρών, η αναβαθμισμένη πίστα θα προσελκύσει πλήθος κόσμου και θα τονώσει ουσιαστικά την τοπική οικονομία με επισκέπτες τόσο από την Ελλάδα όσο και από τα Βαλκάνια.

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε τη σημασία της οδικής ασφάλειας για τους νέους ανθρώπους: «Όποιος αγαπάει το αυτοκίνητο, θα πρέπει να αναγνωρίζει ότι μπορεί να τρέχει και να ευχαριστιέται τη χαρά του αυτοκινήτου μόνο σε οργανωμένες πίστες αγώνων, με ασφάλεια, και όχι στον δρόμο. Όλες αυτές οι υποδομές είναι υποδομές και για τα νέα παιδιά, εμβαθύνουν την κουλτούρα της οδικής ασφάλειας». Όπως πρόσθεσε, η προσπάθεια για τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων και των βαριών τραυματισμών φέρνει χρόνο με τον χρόνο ουσιαστικά αποτελέσματα και συνδέεται άμεσα με αυτή τη νέα αντίληψη για την ασφαλή οδήγηση.

Δεσμευόμενος για την ταχεία υλοποίηση του έργου, ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε πως θα παρακολουθεί προσωπικά την προσπάθεια: «Θα λύσουμε άμεσα τα λίγα εναπομείναντα γραφειοκρατικά εμπόδια. Ο ορίζοντας υλοποίησης του έργου είναι σχετικά σύντομος, τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα». Μάλιστα, ευχήθηκε την επόμενη φορά που θα επισκεφθεί τις Σέρρες να μπορέσει να απολαύσει τη νέα πίστα, όπως και όλοι όσοι αγαπούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η ατάκα για τα μαλλιά του

Σε πιο χαλαρό τόνο, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη βόλτα του εντός της πίστας, ζητώντας χαμογελώντας συγγνώμη για την κατάσταση των μαλλιών του και εξηγώντας, σύμφωνα με το lionnews.gr, πως «όταν μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο αγώνων, ειδικά με έναν επαγγελματία οδηγό, αυτές είναι οι αναμενόμενες επιπτώσεις».

Χαρακτήρισε την εμπειρία μοναδική και την πίστα εξαιρετικά φιλική ακόμη και για ερασιτέχνες οδηγούς, όπως ο ίδιος, σημειώνοντας πως μια αναβαθμισμένη εγκατάσταση θα προσελκύσει τόσο επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες που θέλουν να απολαμβάνουν την ταχύτητα σε συνθήκες ασφάλειας.

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