Γιώργος Τσαλίκης: Ο γιος του, Χάρης είχε γενέθλια – Δείτε βίντεο από το πάρτι-έκπληξη

Τα γενέθλιά του είχε ο γιος του Γιώργου Τσαλίκη και της Δώρας Δημητροπούλου, Χάρης, ο οποίος έκλεισε τα 21 και η βραδιά που πέρασαν θα τους μείνει αξέχαστη.

Ο γνωστός τραγουδιστής δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας την έκπληξη που περίμενε τον γιο του όταν επέστρεψε στο σπίτι.

Όπως εξήγησε ο Γιώργος Τσαλίκης, ο Χάρης γύρισε στις 00:30 από έξοδο για φαγητό με τη σύντροφό του. Παρότι η οικογένειά του τού είχε ήδη ευχηθεί για τα γενέθλιά του, εκείνος δεν γνώριζε ότι η αγαπημένη του, Δώρα, μαζί με τους κολλητούς του φίλους είχαν οργανώσει μια έκπληξη για να γιορτάσουν όλοι μαζί.

«Τα παιδάκια μας, ο Χάρης και ο Άγγελος, η γιαγιά Σταματίνα (η μαμά της Δώρας), η μικρή μας Μαρτίνα (η ανιψούλα μας) γιορτάζουν σήμερα. Ξεκινήσαμε μετά τα μεσάνυχτα με τα γενέθλια του Χαρούλη μας, του υπέροχου αυτού ανθρώπου που είναι τόσο μεγάλη ευλογία να είσαι γονιός του. Οι Αρχάγγελοι γιορτάζουν και η οικογένειά μας γιορτάζει σήμερα. Σας στέλνουμε την αγάπη μας», έγραψε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

Δείτε το βίντεο: