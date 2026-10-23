Γιώργος Τσαλίκης για τον άνθρωπο που του έσπασε το αμάξι: «Τον έχω και κοντινό πλάνο, ξέρω πώς είναι η φυσιογνωμία του»

Ο Γιώργος Τσαλίκης μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» για το περιστατικό της 21ης Οκτωβρίου, όταν άγνωστος πέταξε πέτρα και έσπασε το τζάμι του αυτοκινήτου του σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. 

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Γιώργος Τσαλίκης
Φωτογραφία: Instagram/tsalikisgiorgos
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για το περιστατικό με τον άγνωστο που πέταξε πέτρα και του έσπασε το τζάμι του αυτοκινήτου του, μίλησε ο Γιώργος Τσαλίκης στο «Χαμογέλα και Πάλι!».
  • Ο τραγουδιστής ανέφερε ότι έχει καταγραφεί σε κοντινό πλάνο ο δράστης, όμως η Ασφάλεια Αμαρουσίου τον ενημέρωσε πως δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιήσει το πρόσωπό του λόγω προσωπικών δεδομένων.
  • Σύμφωνα με τον ίδιο, ο άγνωστος άνδρας τον παρακολούθησε μέχρι να μπει σε παρακείμενο καφέ και στη συνέχεια έσπασε ατάραχος το όχημα.

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Για το περιστατικό, με τον άγνωστο που την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου πέταξε πέτρα και του έσπασε το τζάμι του αυτοκινήτου του, μίλησε ο Γιώργος Τσαλίκης, στη διάρκεια της σημερινής (23/10) παρουσίας του στο «Χαμογέλα και Πάλι!».

Αναφερόμενος στο συμβάν, ο Γιώργος Τσαλίκης είπε: «Έχει κάμερες, έχω τα πάντα. Τον έχω και κοντινό πλάνο τον άνθρωπο που το έκανε. Δηλαδή ξέρω πώς είναι η φυσιογνωμία του. Όμως μου είπαν από την Ασφάλεια Αμαρουσίου, που τους ευχαριστώ πάρα πολύ, για να με προστατέψουν, ότι δεν έχω το δικαίωμα να δημοσιοποιήσω το πρόσωπό του, τη μορφή του, διότι λόγω προσωπικών δεδομένων μπορεί να με μηνύσει μετά.

Μου είπαν επίσης ότι αν είναι καταγεγραμμένος ως σεσημασμένος ή έχει πρότερη παράνομη δράση, μπορεί να τον βρουν. Αλλιώς μπορεί και να μην βρεθεί. Τους εξήγησα, τους λέω “ρε παιδιά, άμα βάλω το βιντεάκι στα social media μου, φαντάζομαι ότι μέσα στην ημέρα κάποιος θα μου πει ποιος είναι”. Κι όμως δεν γίνεται». 

«Είχαμε κανονίσει ένα δημοσιογραφικό απόγευμα. Πηγαίνοντας εκεί, άφησα το αυτοκίνητό μου μέσα στον ιδιωτικό χώρο του πάρκινγκ όπου έχει πάρα πολύ κόσμο. Εγώ βγήκα να πάω σε ένα μαγαζί πίσω, να πάρω καφέ. Απ’ ό,τι φαίνεται στις κάμερες, με είδε, ακολούθησε, είδε ότι μπήκα στο καφέ, πήγε ατάραχος, μου έσπασε το αυτοκίνητο και έφυγε με καφέ και τσιγάρο στο χέρι.

Ατάραχος. Υπάρχει πλάνο όπου αυτός είναι στα έξι μέτρα, περνάει από μπροστά μου γυρίζοντας το κεφάλι αριστερά, και εγώ με έναν μετρ του μαγαζιού περπατάμε και πηγαίνουμε προς το αυτοκίνητο, γιατί ακούω τον συναγερμό», συνέχισε.

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