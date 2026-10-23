Ύπνος και αλλαγή ώρας: Το κόλπο των 15 λεπτών για ομαλή προσαρμογή, σύμφωνα με ειδικό

Η αλλαγή της ώρας τον Οκτώβριο μπορεί να επηρεάσει προσωρινά το βιολογικό μας ρολόι και τις συνήθειες ύπνου, ακόμη κι αν κερδίζουμε θεωρητικά μία επιπλέον ώρα ξεκούρασης. Μια ειδικός στον ύπνο προτείνει μια απλή αλλαγή 15 λεπτών στη βραδινή ρουτίνα τις ημέρες πριν από τη μετάβαση στη χειμερινή ώρα, ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή του οργανισμού. Ποιες άλλες συνήθειες μπορούν να βοηθήσουν;

Αλλαγή ώρας σε χειμερινή: Τι συμβουλεύει ειδικός για να μην χάσετε τον ύπνο σας

Όταν η ώρα αλλάζει σε χειμερινή, θεωρητικά κερδίζουμε μία επιπλέον ώρα ύπνου. Στην πράξη όμως, αυτή η αλλαγή είναι πολύ πιθανό να διαταράξει τη ρουτίνα του ύπνου σας, κάνοντάς σας να ξυπνάτε νωρίτερα ή να δυσκολεύεστε να αποκοιμηθείτε. Φέτος, η αλλαγή της ώρας πραγματοποιείται στις 25 Οκτωβρίου 2026.

Μιλώντας εκ μέρους της Emma Sleep, η Dr. Allie Hare, σύμβουλος ύπνου και αναγνωρισμένη ειδικός, αποκαλύπτει πώς μπορείτε να προλάβετε τις παρενέργειες της αλλαγής. «Όταν τα ρολόγια γυρίζουν μία ώρα πίσω, παρόλο που φαίνεται μικρή αλλαγή, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα του ύπνου σας, καθώς διαταράσσει τον φυσικό ρυθμό του σώματος. Ωστόσο, ακολουθώντας ορισμένα απλά βήματα λίγες ημέρες πριν, μπορείτε να προσαρμοστείτε πιο εύκολα και να διατηρήσετε τη σωστή ξεκούρασή σας», εξηγεί η ειδικός.

Τι να κάνετε για να μην χάσετε τον ύπνο σας, σύμφωνα με ειδικό

Καθυστερήστε τη βραδινή ρουτίνα σας κατά 15 λεπτά

Μεταθέστε χρονικά το βραδινό φαγητό

Τακτοποιήστε το υπνοδωμάτιο

Υιοθετήστε υγιεινές συνήθειες

Καθυστερήστε τη βραδινή ρουτίνα σας κατά 15 λεπτά

Ξεκινήστε την προετοιμασία μεταθέτοντας τη βραδινή σας ρουτίνα κατά 15 λεπτά αργότερα κάθε βράδυ τις ημέρες που προηγούνται της αλλαγής. Αυτή η σταδιακή προσαρμογή βοηθά το μυαλό και το σώμα να προετοιμαστούν για τη μετάβαση.

Η Dr. Allie επισημαίνει: «Αυτή η σταδιακή προσαρμογή συμβάλλει στον συντονισμό του κιρκάδιου ρυθμού (του βιολογικού σας ρολογιού), ο οποίος είναι καθοριστικός για έναν αναζωογονητικό ύπνο».

Μεταθέστε χρονικά το βραδινό φαγητό

«Προσπαθήστε επίσης να τρώτε το βραδινό σας γεύμα λίγο αργότερα», συμβουλεύει η ειδικός. «Το “ρολόι” του πεπτικού σας συστήματος παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του ύπνου, όπως ακριβώς και το βιολογικό ρολόι του εγκεφάλου».

Τακτοποιήστε το υπνοδωμάτιο

Οι εβδομάδες πριν από την αλλαγή της ώρας είναι η ιδανική ευκαιρία για να ο οργανώσετε τον χώρο του ύπνου σας. Η δημιουργία ενός χαλαρωτικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη για να πετύχετε ποιοτικό και βαθύ ύπνο.

Η Dr. Allie προσθέτει: «Απομακρύνετε περιττά αντικείμενα από το δωμάτιο για να αποφύγετε το αίσθημα κλειστοφοβίας και χρησιμοποιήστε απαλό, ηρεμιστικό φωτισμό. Χρησιμοποιείτε το κρεβάτι αποκλειστικά για τον νυχτερινό ύπνο και αποφύγετε να περνάτε χρόνο σε αυτό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό βοηθά τον εγκέφαλο να διαχωρίσει την κατάσταση ύπνου από την εγρήγορση».

Υιοθετήστε υγιεινές συνήθειες

Η διατήρηση καλών συνηθειών ύπνου (sleep hygiene) είναι ζωτικής σημασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, και ιδιαίτερα κατά τη μετάβαση στη χειμερινή ώρα. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία σταθερών συνηθειών πριν από την κατάκλιση και τη διατήρηση ενός σταθερού προγράμματος ύπνου και αφύπνισης.