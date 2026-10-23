Ύπνος και αλλαγή ώρας: Το κόλπο των 15 λεπτών για ομαλή προσαρμογή, σύμφωνα με ειδικό

Η αλλαγή της ώρας σε χειμερινή στις 25 Οκτωβρίου 2026 μπορεί να διαταράξει το βιολογικό ρολόι και τις συνήθειες ύπνου, παρόλο που θεωρητικά κερδίζουμε μία επιπλέον ώρα ξεκούρασης. Η σύμβουλος ύπνου Dr. Allie Hare συνιστά μια σταδιακή μετάθεση της βραδινής ρουτίνας και του γεύματος κατά 15 λεπτά αργότερα τις ημέρες πριν από τη μετάβαση, ώστε να συντονιστεί ο κιρκάδιος ρυθμός. Παράλληλα, η σωστή οργάνωση του υπνοδωματίου και η διατήρηση σταθερών συνηθειών ύπνου συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της ποιότητας της ξεκούρασης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Υγεία

Ύπνος και αλλαγή ώρας: Το κόλπο των 15 λεπτών για ομαλή προσαρμογή, σύμφωνα με ειδικό
Πηγή φωτογραφίας: magnific.com
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αλλαγή της ώρας πραγματοποιείται στις 25 Οκτωβρίου 2026 και μπορεί να επηρεάσει προσωρινά το βιολογικό μας ρολόι και τις συνήθειες ύπνου.
  • Μια ειδικός στον ύπνο προτείνει μια απλή αλλαγή 15 λεπτών στη βραδινή ρουτίνα τις ημέρες πριν από τη μετάβαση στη χειμερινή ώρα, ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή του οργανισμού.
  • Μεταξύ των χρήσιμων συμβουλών είναι επίσης η χρονική μετάθεση του βραδινού φαγητού, η οργάνωση του υπνοδωματίου και η διατήρηση ενός σταθερού προγράμματος ύπνου και αφύπνισης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η αλλαγή της ώρας τον Οκτώβριο μπορεί να επηρεάσει προσωρινά το βιολογικό μας ρολόι και τις συνήθειες ύπνου, ακόμη κι αν κερδίζουμε θεωρητικά μία επιπλέον ώρα ξεκούρασης. Μια ειδικός στον ύπνο προτείνει μια απλή αλλαγή 15 λεπτών στη βραδινή ρουτίνα τις ημέρες πριν από τη μετάβαση στη χειμερινή ώρα, ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή του οργανισμού. Ποιες άλλες συνήθειες μπορούν να βοηθήσουν;

Ύπνος και αλλαγή ώρας: Ο καλύτερος τρόπος για να κοιμάστε καλά και να προστατεύσετε την υγεία σας

Αλλαγή ώρας σε χειμερινή: Τι συμβουλεύει ειδικός για να μην χάσετε τον ύπνο σας

Όταν η ώρα αλλάζει σε χειμερινή, θεωρητικά κερδίζουμε μία επιπλέον ώρα ύπνου. Στην πράξη όμως, αυτή η αλλαγή είναι πολύ πιθανό να διαταράξει τη ρουτίνα του ύπνου σας, κάνοντάς σας να ξυπνάτε νωρίτερα ή να δυσκολεύεστε να αποκοιμηθείτε. Φέτος, η αλλαγή της ώρας πραγματοποιείται στις 25 Οκτωβρίου 2026.

Μιλώντας εκ μέρους της Emma Sleep, η Dr. Allie Hare, σύμβουλος ύπνου και αναγνωρισμένη ειδικός, αποκαλύπτει πώς μπορείτε να προλάβετε τις παρενέργειες της αλλαγής. «Όταν τα ρολόγια γυρίζουν μία ώρα πίσω, παρόλο που φαίνεται μικρή αλλαγή, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα του ύπνου σας, καθώς διαταράσσει τον φυσικό ρυθμό του σώματος. Ωστόσο, ακολουθώντας ορισμένα απλά βήματα λίγες ημέρες πριν, μπορείτε να προσαρμοστείτε πιο εύκολα και να διατηρήσετε τη σωστή ξεκούρασή σας», εξηγεί η ειδικός.

Ύπνος και αλλαγή ώρας: Οι πιθανές επιπτώσεις στην σωματική και την ψυχική υγεία – Τι δείχνουν μελέτες

Τι να κάνετε για να μην χάσετε τον ύπνο σας, σύμφωνα με ειδικό

  • Καθυστερήστε τη βραδινή ρουτίνα σας κατά 15 λεπτά
  • Μεταθέστε χρονικά το βραδινό φαγητό
  • Τακτοποιήστε το υπνοδωμάτιο
  • Υιοθετήστε υγιεινές συνήθειες

Καθυστερήστε τη βραδινή ρουτίνα σας κατά 15 λεπτά

Ξεκινήστε την προετοιμασία μεταθέτοντας τη βραδινή σας ρουτίνα κατά 15 λεπτά αργότερα κάθε βράδυ τις ημέρες που προηγούνται της αλλαγής. Αυτή η σταδιακή προσαρμογή βοηθά το μυαλό και το σώμα να προετοιμαστούν για τη μετάβαση.

Η Dr. Allie επισημαίνει: «Αυτή η σταδιακή προσαρμογή συμβάλλει στον συντονισμό του κιρκάδιου ρυθμού (του βιολογικού σας ρολογιού), ο οποίος είναι καθοριστικός για έναν αναζωογονητικό ύπνο».

Μεταθέστε χρονικά το βραδινό φαγητό

«Προσπαθήστε επίσης να τρώτε το βραδινό σας γεύμα λίγο αργότερα», συμβουλεύει η ειδικός. «Το “ρολόι” του πεπτικού σας συστήματος παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του ύπνου, όπως ακριβώς και το βιολογικό ρολόι του εγκεφάλου».

Τακτοποιήστε το υπνοδωμάτιο

Οι εβδομάδες πριν από την αλλαγή της ώρας είναι η ιδανική ευκαιρία για να ο οργανώσετε τον χώρο του ύπνου σας. Η δημιουργία ενός χαλαρωτικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη για να πετύχετε ποιοτικό και βαθύ ύπνο.

Η Dr. Allie προσθέτει: «Απομακρύνετε περιττά αντικείμενα από το δωμάτιο για να αποφύγετε το αίσθημα κλειστοφοβίας και χρησιμοποιήστε απαλό, ηρεμιστικό φωτισμό. Χρησιμοποιείτε το κρεβάτι αποκλειστικά για τον νυχτερινό ύπνο και αποφύγετε να περνάτε χρόνο σε αυτό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό βοηθά τον εγκέφαλο να διαχωρίσει την κατάσταση ύπνου από την εγρήγορση».

Υιοθετήστε υγιεινές συνήθειες

Η διατήρηση καλών συνηθειών ύπνου (sleep hygiene) είναι ζωτικής σημασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, και ιδιαίτερα κατά τη μετάβαση στη χειμερινή ώρα. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία σταθερών συνηθειών πριν από την κατάκλιση και τη διατήρηση ενός σταθερού προγράμματος ύπνου και αφύπνισης.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ