Βαγγέλης Αλεξανδρής: «Η σύζυγός μου γέννησε στο σπίτι – Όταν τους είδα, τους πήρα αγκαλιά κατευθείαν»

Την ιστορία της γέννησης του γιου του μοιράστηκε ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, καλεσμένος στο «Στούντιο 4» με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Ο γνωστός ηθοποιός διηγήθηκε το πώς ήρθε στον κόσμο το παιδί του, με τη σύζυγό του να επιλέγει τον τοκετό στο σπίτι. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης εκείνη την στιγμή έπρεπε να είναι σε γύρισμα για τις «Άγριες Μέλισσες», περιγράφοντας και την αντίδρασή του όταν ενημερώθηκε πως όλα πήγαν καλά.

«Η σύζυγός μου γέννησε στο σπίτι. Στην αρχή όλο το βράδυ ήμουν σπίτι, η μαία, όλο το πακετάκι. Είχαμε πάρει την απόφαση να γίνει ούτως ή άλλως στο σπίτι. Είναι αμαζόνα, σκληροπυρηνική, ήθελε να το ζήσει κανονικά, τι να σου πω τώρα κι εγώ. Εννοείται ότι υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας», ανέφερε αρχικά.

Συνεχίζοντας, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής είπε ότι: «Τέλος πάντων, βρέθηκα στο γύρισμα και πώς έτυχε να είμαστε μόνο άνδρες. Πρώτη φορά πρέπει να είχε συμβεί αυτό στο γύρισμα. Ήμασταν μόνο άνδρες και σκάβαμε εκεί για να βρούμε έναν “νεκρό φίλο” του Παύλου Ορκόπουλου και καλά.

Και την ώρα που υποτίθεται ότι σκάβουμε και βρίσκουμε οτι είναι εκεί, πέφτει ο Παύλος… Ήταν η μόνη φορά που είχα ανοιχτό το κινητό στο γύρισμα και εκείνη την ώρα χτυπάει το τηλέφωνο, την ώρα που πέφτει ο Παύλος. Το σηκώνω, μου λένε “συγχαρητήρια, αγόρι” και άρχισα να φωνάζω από τη χαρά μου».

«Τελείωσε η σκηνή και έφυγα. Δεν γινόταν να μην πάω στο γύρισμα, γιατί είχαν γυριστεί πριν σκηνές που έπονταν αυτού του γυρίσματος, οπότε έπρεπε να είμαι εκεί. Νομίζω ότι η απόσταση που διένυσα από τα Σπάτα μέχρι το σπίτι, μου φάνηκε η πιο μεγάλη διαδρομή που έχω κάνει στη ζωή μου. Δεν τελείωνε ο δρόμος, δεν το έχω πάθει ξανά ποτέ στη ζωή μου αυτό. Όταν τους είδα, τους πήρα αγκαλιά κατευθείαν», πρόσθεσε.