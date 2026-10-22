Γιώργος Τσαλίκης για Τάκη Ζαχαράτο: «Πώς είναι δυνατόν να σατιρίζεις έναν άνθρωπο, να τον παρουσιάζεις σαν τελειωμένο και μετά να βγαίνεις συντετριμμένος;»

Για τα σχόλια που δέχτηκε μετά την επίσκεψή του στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε ο Γιώργος Τσαλίκης στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους δημοσιογράφους. Ακόμα, έκανε μία αναφορά και στον Τάκη Ζαχαράτο, εκφράζοντας την άποψή του για την στάση του, πριν και μετά τον θάνατο του καταξιωμένου ερμηνευτή.

Μιλώντας για τα σχόλια που δέχτηκε, αφού κυκλοφόρησαν στιγμιότυπα από την επίσκεψή του στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Γιώργος Τσαλίκης είπε: «Εγώ πήγα στο μνήμα του Γιώργου μετά την Αυστραλία μόνος μου, δυόμιση η ώρα το μεσημέρι μετά την πτήση.

Υπήρχαν εκεί τέσσερα άτομα, με τράβηξαν βίντεο εν αγνοία μου, και μετά άκουγα “ξεφτιλισμένε”, “ελεεινέ”, “που παίζεις θέατρο”. Τι να πεις; Με πειράζει η υπερβολή, με πειράζει που κάποιοι άνθρωποι στοχοποιούνται και κάποιοι είναι στο απυρόβλητο».

Αμέσως μετά, ανέφερε πως: «Εγώ, παραδείγματος χάριν, τον Τάκη Ζαχαράτο τον λατρεύω. Μου έκανε εντύπωση και πειράχτηκα και έκανα ένα βίντεο το οποίο δεν το ανήρτησα ποτέ. Πώς είναι δυνατόν όταν συμπάσχεις για την οικογένειά του και τους ξέρεις, να σατιρίζεις έναν άνθρωπο και να τον παρουσιάζεις σαν τελειωμένο τόσα χρόνια, και μετά να βγαίνεις συντετριμμένος;

Και όταν είσαι κοντά στην οικογένεια και στον Γιώργο, ο ίδιος ο Γιώργος να δηλώνει στη τελευταία του συνέντευξη ότι “δεν μου αρέσει η σάτιρα του Τάκη”. Αυτός ο ευαίσθητος άνθρωπος, ο Τάκης, που βγήκε συντετριμμένος, να μην αναφερθεί ούτε μία φορά και να πει “ξέρετε και η σάτιρα που έκανα εγώ στον Γιώργο, ήταν γι’ αυτόν τον λόγο ή για τον άλλο λόγο”. Με ενοχλεί που στοχοποιούνται άνθρωποι και άλλοι είναι στο απυρόβλητο».