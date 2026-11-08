Σταύρος Ξαρχάκος: Το έκτακτο πρόβλημα υγείας που τον κράτησε μακριά από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης – Η ανάρτησή του

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, τιμήθηκε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης δεν κατάφερε να παραστεί στο Ολύμπιον, όπου επρόκειτο να του απονεμηθεί τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος, για τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο και τον ελληνικό πολιτισμό. Τις ευχές του κοινού θα λάβει, ωστόσο, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος.

«Ένα μικρό κρυολόγημα τον κράτησε στην Αθήνα», ενημέρωσε τους θεατές ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης, προκαλώντας την απογοήτευσή τους.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Σταύρος Ξαρχάκος έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook και μεταξύ άλλων ευχαρίστησε τους διοργανωτές και όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης, αναφερόμενος με ιδιαίτερη τρυφερότητα στην οικογένειά του, με την οποία περίμενε να μοιραστεί αυτή την ξεχωριστή στιγμή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου

«Θα ήθελα να σας εκφράσω από καρδιάς τη βαθιά μου συγκίνηση και τις θερμές μου ευχαριστίες για την τιμή που μου επιφυλάξατε απόψε. Με μεγάλη χαρά περίμενα αυτή τη βραδιά, την οποία θα είχα την ευκαιρία να μοιραστώ με την οικογένειά μου, δίπλα σε ανθρώπους που εκτιμώ και αγαπώ.

Δυστυχώς, έκτακτοι λόγοι υγείας δεν μου επέτρεψαν να βρίσκομαι κοντά σας και να παραλάβω αυτοπροσώπως το βραβείο. Η απουσία μου, ωστόσο, δεν μειώνει στο ελάχιστο τη χαρά, την ευγνωμοσύνη και τη συγκίνησή μου.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Φεστιβάλ, τον Ορέστη Ανδρεαδάκη και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την ξεχωριστή τιμή. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί για μένα ιδιαίτερη στιγμή στην πορεία μου που θα κρατήσω με αγάπη στην καρδιά μου.

Εύχομαι να συναντηθούμε σύντομα από κοντά και να μοιραστούμε αυτή τη στιγμή όπως της αξίζει. Με βαθιά εκτίμηση και ευγνωμοσύνη».