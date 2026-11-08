Στα «μαχαίρια» Usher και Κρις Μπράουν: Η διαφωνία στα παρασκήνια που καθυστέρησε σχεδόν τρεις ώρες τη συναυλία τους

Ένταση φέρεται να επικράτησε στα παρασκήνια της κοινής συναυλίας του Usher και του Κρις Μπράουν στην Ατλάντα, με τους δύο καλλιτέχνες να έχουν έντονη αντιπαράθεση λίγο πριν από την εμφάνισή τους. Το περιστατικό, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε ως αποτέλεσμα η συναυλία να ξεκινήσει με καθυστέρηση σχεδόν τριών ωρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (5/11), όταν η αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση γύρω από τον χώρο της συναυλίας δυσκόλεψε την προσέλευση των θεατών.

Η κατάσταση φέρεται να προκάλεσε διαφωνία μεταξύ των δύο τραγουδιστών. Ο Usher επιθυμούσε να ξεκινήσει κανονικά το πρόγραμμα, ενώ ο Κρις Μπράουν φέρεται να επέμενε να περιμένουν μέχρι να φτάσει μεγαλύτερος αριθμός θεατών.

Οι διαφορετικές απόψεις τους φέρεται να οδήγησαν σε έντονη λογομαχία, με πηγές από το περιβάλλον τους να κάνουν λόγο για ανταγωνισμό και έντονους εγωισμούς που είχαν ήδη δημιουργήσει ένα τεταμένο κλίμα κατά τη διάρκεια της κοινής περιοδείας τους.

Παρά την ένταση, πηγές που επικαλείται το ίδιο μέσο εκτιμούν ότι δεν υπάρχει προς το παρόν ενδεχόμενο ακύρωσης της περιοδείας R&B Tour. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των δύο καλλιτεχνών φέρεται να παραμένουν άλυτες.

Δεν είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που οι σχέσεις τους απασχολούν τα δημοσιεύματα. Το 2023, κατά τη διάρκεια του πάρτι γενεθλίων του Κρις Μπράουν, ο Usher φέρεται να παρενέβη για να υπερασπιστεί την Τεγιάνα Τέιλορ, όταν ο τραγουδιστής φέρεται να της απευθύνθηκε σε έντονο ύφος.