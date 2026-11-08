Πάπας Λέων ΙΔ’ προς νέους: «Τολμήστε να παντρευτείτε και να δημιουργήσετε οικογένεια – Μη φοβάστε το “για πάντα”»

Να μην αντιμετωπίζουν με φόβο τη δέσμευση, τον γάμο και τη δημιουργία οικογένειας, αλλά να τολμήσουν να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους, προέτρεψε τους νέους ο Πάπας Λέων ΙΔ’, κατά τη δεύτερη ημέρα της περιοδείας του στη Νότια Αμερική.

Απευθυνόμενος σε χιλιάδες νέους που συγκεντρώθηκαν σε κατάμεστο στάδιο στο Μοντεβιδέο, την πρωτεύουσα της Ουρουγουάης, ο Ποντίφικας έστειλε μήνυμα υπέρ του γάμου και της οικογενειακής ζωής.

«Νέοι, τολμήστε να κάνετε το βήμα να παντρευτείτε και να δημιουργήσετε οικογένεια. Μην φοβάστε το “για πάντα”!», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενθαρρύνοντας τους νέους να αντιμετωπίσουν με εμπιστοσύνη τη μακροχρόνια δέσμευση.