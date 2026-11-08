Λαζαρινί: Καθυστερεί εδώ και καιρό η απρόσκοπτη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

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Έκκληση για την άμεση και ανεμπόδιστη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα απηύθυνε ο πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), Φιλίπ Λαζαρινί, υπογραμμίζοντας ότι η πρόσβαση στην αναγκαία βοήθεια έχει καθυστερήσει υπερβολικά.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Λαζαρινί τόνισε ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα «αξίζουν περισσότερα από την αδιαφορία», ζητώντας να επιτραπεί χωρίς εμπόδια και διακοπές η μεταφορά βασικών αγαθών και ανθρωπιστικής συνδρομής.

Ο πρώην γενικός επίτροπος της UNRWA περιέγραψε τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του παλαιστινιακού θύλακα, περισσότερο από έναν χρόνο μετά την εκεχειρία με το Ισραήλ.

Όπως επισήμανε, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν ανάμεσα στα ερείπια, σε σκηνές που πλημμυρίζουν, ενώ τα λύματα υπερχειλίζουν και βασικές ανάγκες, όπως ο ζεστός ρουχισμός και η αποκατάσταση των υποδομών, παραμένουν ακάλυπτες.

«Μόνο δυστυχία και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα και επαναφέροντας στο προσκήνιο την ανάγκη για ουσιαστική ανθρωπιστική στήριξη του πληθυσμού.