CENTCOM: Ανακοίνωσε την ακινητοποίηση εμπορικού πλοίου στον Κόλπο του Ομάν

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Την ακινητοποίηση εμπορικού πλοίου στον Κόλπο του Ομάν από αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), υποστηρίζοντας ότι το πλήρωμα αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις και επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον στο Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM, αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος έπληξε με πυρομαχικά ακριβείας το πίσω τμήμα του εμπορικού πλοίου M/V Huda, με σημαία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, προκειμένου να το ακινητοποιήσει.

Όπως αναφέρεται, οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν απευθύνει επανειλημμένες προειδοποιήσεις στο πλήρωμα, καλώντας το να απομακρυνθεί από τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συμμόρφωση.

Το φορτηγό πλοίο φέρεται να επιχειρούσε να αποχωρήσει από τα περιφερειακά ύδατα, έχοντας προηγουμένως προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι.

Η CENTCOM αναφέρει ότι από τον Ιούλιο εφαρμόζει ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν μέχρι σήμερα ανακατευθύνει 147 εμπορικά πλοία, ενώ έχουν ακινητοποιήσει πέντε ακόμη εμπορικά σκάφη που αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις εντολές τους.