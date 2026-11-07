Από τις διαδρομές του Αποστόλου Παύλου στο «Δέντρο της Ζωής»: Τα εδώλια στην αρχαία πόλη Άδαδα που αποκάλυψαν τα μυστικά των πρώτων Χριστιανών

Από τις αρχαίες ιουδαϊκές τελετουργίες εξαγνισμού μέχρι τα πρώιμα χριστιανικά θρανία της Μικράς Ασίας, η αρχαιολογική σκαπάνη συνεχίζει να φέρνει στο φως μοναδικά ευρήματα που ανασυνθέτουν τον χάρτη της θρησκευτικής ιστορίας.

Πρόσφατες ανακαλύψεις στο Ισραήλ και την Τουρκία προσφέρουν μια σπάνια ματιά στις παραδόσεις, την αρχιτεκτονική και την καθημερινότητα των ανθρώπων που έζησαν στην εποχή του Ιησού και των πρώτων χριστιανικών αιώνων, φωτίζοντας το πώς οι παλαιότερες λατρείες διαμόρφωσαν τα θεμέλια του Χριστιανισμού.

Στην αρχαία πόλη Άδαδα, που βρίσκεται στη νοτιοδυτική Τουρκία, βαθμίδες καθισμάτων (εδώλια) που χρονολογούνται από τη ρωμαϊκή περίοδο ενσωματώθηκαν σε μια χριστιανική εκκλησία αιώνες αργότερα. Μια νέα αρχαιολογική έρευνα υποδηλώνει ότι αυτή η αρχαία αρχιτεκτονική διάταξη ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν για την εκπαίδευση των κατηχουμένων —εκείνων που προετοιμάζονταν να ασπαστούν τον Χριστιανισμό— ενώ τα χαράγματα ενός πλοίου, μιας ανθρώπινης μορφής και του Δέντρου της Ζωής σε ένα από τα σκαλοπάτια εγείρουν νέα ερωτήματα σχετικά με τη θρησκευτική ιστορία του κτίσματος.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο Journal of Archaeology από τους αρχαιολόγους Νουριτίν Τσελίκ και Αχμέτ Μορέλ, αναλύει την αρχιτεκτονική εξέλιξη και τις χρήσεις της Εκκλησίας της Νότιας Κοιλάδας στην Άδαδα κατά την Ύστερη Αρχαιότητα.

Το μνημείο, που ανεγέρθηκε στα ερείπια ρωμαϊκής κατασκευής, φαίνεται πως εξυπηρετούσε παράλληλα σκοπούς θρησκευτικής εκπαίδευσης και τελετών.

Οι ιεραποστολικές διαδρομές του Αποστόλου Παύλου και η άνοδος του Χριστιανισμού στην Άδαδα

Κοντά στο χωριό Σαγράκ της επαρχίας Σουτσουλέρ στο Ισπάρτα, η Άδαδα βρισκόταν στο σταυροδρόμι των οδών που συνέδεαν τα παράλια της Μεσογείου με το εσωτερικό της Ανατολίας, στην αρχαία περιοχή της Πισιδίας. Αφού άκμασε κατά την Ελληνιστική περίοδο με τα τείχη και τα δημόσια κτίριά της, η πόλη αναπτύχθηκε κατά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική Περίοδο με μνημειώδεις ναούς.

Η τοποθεσία της Άδαδας ήταν ιδιαίτερα σημαντική κατά την εξάπλωση του Χριστιανισμού στην Ανατολία. Τα συγκοινωνιακά δίκτυα που συνέδεαν την Πέργη και την Αντιόχεια της Πισιδίας, τα οποία χρησιμοποίησε ο Απόστολος Παύλος κατά τις ιεραποστολικές του περιοδείες, περνούσαν κοντά από την αρχαία πόλη.

Η γεωγραφική θέση της Άδαδας και το πέρασμα του Αποστόλου Παύλου

Αν και δεν είναι βέβαιο αν ο Παύλος επισκέφθηκε απευθείας την Άδαδα, οι ερευνητές τονίζουν ότι πιθανότατα χρησιμοποίησε τη Σεβαστή Οδό (Via Sebaste) για να φτάσει στην Αντιόχεια της Πισιδίας, αν και υπήρχαν επίσης εναλλακτικές διαδρομές που συνέδεαν την Άδαδα με τις γύρω πόλεις.

Η σημασία αυτών των δρόμων ξεπερνούσε τις πιθανές ιεραποστολικές περιοδείες. Οι ίδιες διαδρομές διευκόλυναν την άφιξη εμπόρων, ταξιδιωτών και θρησκευτικών πεποιθήσεων στην περιοχή. Για να κατανοήσει κανείς την ιστορία των χριστιανικών κοινοτήτων που αναπτύχθηκαν στην Άδαδα με την πάροδο του χρόνου, πρέπει να λάβει υπόψη του τη θέση της πόλης μέσα σε αυτά τα συγκοινωνιακά δίκτυα.

Ένα εντυπωσιακό εύρημα της έρευνας είναι ο εντοπισμός 13 εκκλησιών μέσα και γύρω από την Άδαδα: έξι στο κέντρο της πόλης και επτά σε αγροτικούς οικισμούς. Αυτή η κατανομή υποδηλώνει ότι η χριστιανική ζωή δεν περιοριζόταν στο αστικό κέντρο, αλλά ήταν βαθιά ενσωματωμένη στη θρησκευτική οργάνωση των γύρω κοινοτήτων.

Το γεγονός ότι η Άδαδα καταγράφεται ως επισκοπικό κέντρο κατά τους μεταγενέστερους αιώνες αποκαλύπτει τη θεσμική διάσταση αυτής της εξέλιξης. Στα εκκλησιαστικά αρχεία που εκτείνονται από τον 4ο έως τον 12ο αιώνα μ.Χ., η πόλη εμφανίζεται ως Άδαδα, Δάδα ή Άταδα.

Έτσι, τα αρχαιολογικά κατάλοιπα και οι γραπτές πηγές φωτίζουν από κοινού τη θρησκευτική ιστορία του οικισμού από τον Πρώιμο Χριστιανισμό έως τον Μεσαίωνα.

Μια εκκλησία θεμελιωμένη πάνω σε ρωμαϊκό οικοδόμημα

Ανάμεσα στις 13 εκκλησίες της Άδαδας, η Εκκλησία της Νότιας Κοιλάδας κατέχει μια μοναδική θέση λόγω της διατήρησης αρχιτεκτονικών στοιχείων από ένα παλαιότερο κτίσμα. Τοποθετημένη στη νότια κοιλάδα της πόλης, κατά μήκος μιας αρχαίας συγκοινωνιακής οδού, η εκκλησία ξεχωρίζει για το τρίκλιτο βασιλικό της σχέδιο που ανοίγει σε μια ευρύχωρη αυλή. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η εκκλησία χτίστηκε πάνω στα ερείπια ενός δημόσιου ή θρησκευτικού κτιρίου της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορικής Περιόδου.

Οι ρωμαϊκοί τοίχοι που διατηρούν την αρχική τους θέση στη βόρεια όψη, η επαναχρησιμοποίηση ελληνιστικών λίθων και οι ποικίλες τεχνικές τοιχοποιίας υποδηλώνουν ότι το οικοδόμημα δεν κατασκευάστηκε σε μία μόνο φάση. Παραμένει άγνωστο αν η αρχική ρωμαϊκή κατασκευή ήταν ναός ή κάποιο άλλο δημόσιο κτίριο· επομένως, θα ήταν ανακριβές να ορίσουμε την Εκκλησία της Νότιας Κοιλάδας ως μια άμεση μετατροπή ενός ρωμαϊκού ναού σε εκκλησία.

Ωστόσο, τα αρχιτεκτονικά στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι τα θεμέλια και οι πέτρες ενός παλαιότερου κτιρίου αξιοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία ανέγερσης της χριστιανικής εποχής. Με βάση τις αρχιτεκτονικές ομοιότητες, η πρώτη φάση κατασκευής της εκκλησίας χρονολογείται στον 5ο ή 6ο αιώνα μ.Χ. Η διάταξη στο ανατολικό άκρο, ειδικότερα, παρουσιάζει ομοιότητες με εκκλησίες της Βόρειας Συρίας και της Κιλικίας.

Η αψίδα και τα δύο πλευρικά δωμάτια είναι κρυμμένα πίσω από έναν ευθύ εξωτερικό τοίχο, ενώ ένας διάδρομος πίσω από την αψίδα επιτρέπει τη διέλευση μεταξύ αυτών των δωματίων. Το προσκτίσμα που είναι προσαρτημένο στα βόρεια της εκκλησίας πιστεύεται ότι χρησίμευε ως κατοικία και χώρος υπηρεσίας για κάποιον κληρικό.

Τα ανοίγματα των θυρών και οι διαφορετικές φάσεις κατασκευής υποδηλώνουν ότι η σύνδεση μεταξύ αυτού του τμήματος και του ναού άλλαξε με την πάροδο του χρόνου, μετατρέποντας την Εκκλησία της Νότιας Κοιλάδας σε ένα συγκρότημα που αποτελούνταν από έναν τόπο λατρείας και τις συναφείς δομές του.

Τα ρωμαϊκά εδώλια αποκτούν νέα λειτουργία

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της αρχιτεκτονικής του ναού είναι οι βαθμίδες καθισμάτων (εδώλια) που βρέθηκαν στην ευρύχωρη δυτική αυλή. Στο προαύλιο του εκκλησιαστικού συγκροτήματος, συνολικής έκτασης 832 τετραγωνικών μέτρων, σειρές από λίθινα καθίσματα της ρωμαϊκής περιόδου εκτείνονται κατά μήκος της νότιας και της δυτικής πλευράς. Τα νότια σκαλοπάτια έχουν συνολικό μήκος περίπου 15,55 μέτρα.

Ορισμένοι λίθοι στο δυτικό τμήμα φέρουν ανάγλυφα σε σχήμα ποδιού λιονταριού (λεοντοπόδαρα). Η τεχνοτροπία των πετρών και η ευθυγράμμισή τους, η οποία δεν συμπίπτει πλήρως με τους τοίχους της εκκλησίας, μαρτυρούν ότι αυτή η διάταξη καθισμάτων προϋπήρχε του ναού. Πώς μπορεί να χρησιμοποιούνταν αυτά τα σκαλοπάτια της ρωμαϊκής εποχής κατά τη χριστιανική περίοδο;

Οι Τσελίκ και Μορέλ υποστηρίζουν ότι οι σειρές των καθισμάτων ενδέχεται να σχετίζονταν με την εκπαίδευση όσων προετοιμάζονταν να ενταχθούν στον Χριστιανισμό. Στον Πρώιμο Χριστιανισμό, τα άτομα αυτά, γνωστά ως κατηχούμενοι, περνούσαν από θρησκευτική εκπαίδευση προτού βαπτιστούν και γίνουν πλήρως δεκτά στην εκκλησιαστική κοινότητα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα άτομα που συγκεντρώνονταν στα σκαλοπάτια θα μπορούσαν να ακολουθήσουν μια διαδρομή κατά μήκος της νότιας όψης της εκκλησίας προς ένα από τα πλευρικά δωμάτια, και από εκεί σε έναν πιθανό χώρο βαπτίσματος που βρισκόταν πίσω από την αψίδα.

Αυτή η διάταξη ενδέχεται να επέτρεπε στα αβάπτιστα άτομα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία προετοιμασίας τους χωρίς να εισέρχονται στον κύριο χώρο λατρείας του ναού. Η ερμηνεία περί κατηχουμένων δεν βασίζεται αποκλειστικά στην ύπαρξη των βαθμίδων καθισμάτων. Τα ανοίγματα διέλευσης στα νότια της εκκλησίας, ο συνδετικός διάδρομος πίσω από την αψίδα και παρόμοιες αρχιτεκτονικές πρακτικές σε άλλες παλαιοχριστιανικές εκκλησίες επιτρέπουν στους ερευνητές να εξετάσουν αυτή την πιθανότητα.

Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια επιγραφή ή άμεσο έγγραφο που να επιβεβαιώνει ότι η εκπαίδευση των κατηχουμένων γινόταν στο συγκεκριμένο κτίσμα. Η λειτουργία του προτεινόμενου χώρου βαπτίσματος δεν έχει επίσης καθοριστεί οριστικά.

Οι βαθμίδες καθισμάτων ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούνταν για τη συγκέντρωση του εκκλησιάσματος κατά τη διάρκεια θρησκευτικών εορτασμών και συλλογικής λατρείας.

Η παρουσία παρόμοιων διατάξεων καθισμάτων στην Εκκλησία της Αγοράς και την Εκκλησία του Θεάτρου στην Άδαδα επιτρέπει στους ερευνητές να αξιολογήσουν αυτές τις αρχιτεκτονικές πρακτικές στο ευρύτερο πλαίσιο της χριστιανικής ζωής στην πόλη.

Το πλοίο, ο άνθρωπος και το Δέντρο της Ζωής χαραγμένα στην πέτρα

Οι αρχαίες βαθμίδες καθισμάτων (εδώλια) της Εκκλησίας της Νότιας Κοιλάδας είναι αξιοσημείωτες όχι μόνο για τα αρχιτεκτονικά τους χαρακτηριστικά αλλά και για την εικονογραφία τους. Σε έναν από τους λίθους της επάνω σειράς των σκαλοπατιών, υπάρχει ένα μοτίβο που απεικονίζει μια μικρή βάρκα ή πλοίο, μια ανθρώπινη φιγούρα και αυτό που ερμηνεύεται ως το Δέντρο της Ζωής. Το πλοίο, το οποίο δημιουργήθηκε με την τεχνική του χαράγματος, έχει μήκος περίπου 15 εκατοστά και βάθος 3 εκατοστά.

Η ανθρώπινη φιγούρα έχει ύψος μόλις 2,55 εκατοστά, ενώ το μοτίβο του Δέντρου της Ζωής φτάνει τα 12,7 εκατοστά. Απεικονίσεις πλοίων συναντώνται σε ναούς, εκκλησίες και δημόσια κτίρια σε ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο. Τέτοια σχέδια ερμηνεύονται μερικές φορές ως προσωπικά σημάδια που σχετίζονται με το θαλάσσιο εμπόριο, την αλιεία ή τα ταξίδια. Αυτό που καθιστά το παράδειγμα της Άδαδας εντυπωσιακό είναι η σημασία που αποδίδουν οι ερευνητές στα μοτίβα που συνοδεύουν το πλοίο.

Σύμφωνα με τη μελέτη, μια ανθρώπινη φιγούρα στέκεται πάνω σε μια απλή βάρκα, και στο τμήμα όπου κανονικά θα υπήρχε ένα πανί, υψώνεται το Δέντρο της Ζωής. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτή η διάταξη φέρει θρησκευτικό νόημα, διαφοροποιώντας την από ένα συνηθισμένο ναυτικό σχέδιο. Οι Τσελίκ και Μορέλ υποστηρίζουν ότι η απεικόνιση μπορεί να σχετίζεται με ένα πρόσωπο —πιθανότατα ιουδαϊκής καταγωγής— το οποίο έφτασε στην περιοχή δια θαλάσσης και έλαβε χριστιανική εκπαίδευση.

Η συμβολική θέση του Δέντρου της Ζωής στην ιουδαϊκή θρησκευτική παράδοση παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ερμηνεία. Ωστόσο, δεν υπάρχουν άμεσες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα, την πίστη ή το ταξίδι του ατόμου που φιλοτέχνησε το χάραγμα. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι η απεικόνιση τεκμηριώνει τη μεταστροφή ενός συγκεκριμένου προσώπου στον Χριστιανισμό.

Παρά ταύτα, η συνύπαρξη του πλοίου, του ανθρώπου και του Δέντρου της Ζωής σε μια ενιαία σύνθεση εμπλουτίζει τη συζήτηση γύρω από τη θρησκευτική χρήση των βαθμίδων.

Η μεταβαλλόμενη θρησκευτική ζωή της Άδαδας μέσα από το πέρασμα των αιώνων

Η αρχιτεκτονική της Εκκλησίας της Νότιας Κοιλάδας αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μετασχηματισμού στην ιστορία της Άδαδας. Μια πόλη που ξεχώριζε για τους μνημειώδεις ναούς της κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, μετατράπηκε σε έναν οικισμό με πολυάριθμες εκκλησίες κατά την Ύστερη Αρχαιότητα. Κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης, τα παλαιότερα κτίσματα δεν εξαφανίστηκαν εντελώς.

Ορισμένα από τα θεμέλια, τους τοίχους και τους λίθους τους συνέχισαν να χρησιμοποιούνται σε νέα κτίρια. Τα ρωμαϊκά εδώλια (βαθμίδες καθισμάτων) στην Εκκλησία της Νότιας Κοιλάδας αντιπροσωπεύουν ένα από τα πιο εξέχοντα παραδείγματα αυτής της αρχιτεκτονικής συνέχειας. Οι αλλαγές που υπέστη η εκκλησία σε μεταγενέστερες περιόδους είναι επίσης αξιοσημείωτες.

Καθώς η οικιστική έκταση της Άδαδας συρρικνωνόταν και η ανάγκη για άμυνα αυξανόταν, αναπτύχθηκαν νέες αμυντικές διευθετήσεις γύρω από το Τζεβιζλί Τεπέ. Η Εκκλησία της Νότιας Κοιλάδας και τα παρακείμενα κτίσματά της παρέμειναν εντός της περιοχής που καλυπτόταν από αυτό το αμυντικό σύστημα. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η εκκλησία συνέχισε να λειτουργεί μέχρι τον 12ο αιώνα μ.Χ., μέσα από διάφορες επισκευές και προσθήκες.

Τα επισκοπικά αρχεία της πόλης και ο μεγάλος αριθμός εκκλησιών στην γύρω περιοχή παρέχουν σημαντικά δεδομένα για την κατανόηση της μακροχρόνιας παρουσίας των χριστιανικών κοινοτήτων στην Άδαδα.