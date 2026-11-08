Επίδομα 400 ευρώ για συνταξιούχους: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα γίνει η πληρωμή

Στα 400 ευρώ αυξάνεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση που προβλέπεται να καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους και άλλες κατηγορίες δικαιούχων. Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου, στο τέλος Νοεμβρίου.

Η ετήσια ενίσχυση προβλέπεται να καλύπτει περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, με τη διεύρυνση των κατηγοριών που λαμβάνουν το ποσό να αποτελεί βασική αλλαγή της νέας ρύθμισης.

Ειδικότερα, δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι ηλικίας 65 ετών και άνω, υπό την προϋπόθεση ότι για την πρώτη καταβολή έχουν συμπληρώσει το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Στην ενίσχυση εντάσσονται επίσης συνταξιούχοι ηλικίας 60 ετών και άνω που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου (χηρείας), χωρίς να εισπράττουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος.

Δικαιούχοι είναι ακόμη τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον λαμβάνουν τις προβλεπόμενες αναπηρικές συντάξεις ή προνοιακά επιδόματα, καθώς και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν τις αντίστοιχες παροχές.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, για τις συγκεκριμένες κατηγορίες δεν προβλέπονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός ενίσχυσης

Εκτός της ετήσιας ενίσχυσης παραμένουν οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος, καθώς η συνταξιοδότησή τους από μόνη της δεν αρκεί για να θεμελιώσει δικαίωμα καταβολής.

Εξαίρεση αποτελούν όσοι είναι τουλάχιστον 60 ετών και λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, χωρίς να έχουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος.

Επίσης, δεν θα λάβουν την πρώτη καταβολή όσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους μέσα στο 2026, καθώς για τη συγκεκριμένη πληρωμή απαιτείται το ηλικιακό όριο να έχει συμπληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η ενίσχυση έχει ετήσιο χαρακτήρα και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.