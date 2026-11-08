Καιρός: Ηλιοφάνεια και εξασθένηση των βοριάδων σήμερα – Πού θα βρέξει

Καλύτερες συνθήκες και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που θα έχει ο καιρός σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Οι βοριάδες θα αρχίσουν να εξασθενούν, ενώ τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα είναι αρκετά, χωρίς ωστόσο να απουσιάζουν οι νεφώσεις και οι τοπικές βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, αυξημένες νεφώσεις αναμένονται κατά διαστήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα περισσότερα τοπικά φαινόμενα θα εντοπίζονται στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στα Επτάνησα, όπου προβλέπονται ασθενείς βροχές.

Πρόσκαιρες και περιορισμένης έντασης βροχοπτώσεις ενδέχεται να σημειωθούν και σε τμήματα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους μειωμένη τις πρώτες πρωινές ώρες, με πιθανότητα σχηματισμού ομίχλης.

Η θερμοκρασία ανά περιοχή

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αν και στα βόρεια ηπειρωτικά θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες.

Συγκεκριμένα, στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα κινηθεί από -2 έως 9-11 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη θα κυμανθεί από 0 έως 11-13 βαθμούς, ενώ στην Ήπειρο από 3 έως 15-16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία προβλέπονται θερμοκρασίες από 3 έως 14-15 βαθμούς και στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές από 6 έως 14-16 βαθμούς, με τοπικές τιμές έως και 17 βαθμούς.

Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17-18 βαθμούς. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου θα φτάσει τους 12-14 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου και στην Κρήτη θα κυμανθεί από 10 έως 16-18 βαθμούς, με τοπικές μέγιστες τιμές τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Πώς θα πνέουν οι άνεμοι

Στο Βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 4-5 μποφόρ, που τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5-6 μποφόρ, ενώ στα νότια ενδέχεται να αγγίξουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν ανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι 4-5 μποφόρ. Στην περιοχή των Κυθήρων οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί και θα φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί, με ένταση 4-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, με την ορατότητα να παρουσιάζει περιορισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να σχηματιστεί τοπικά ομίχλη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 7 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου.