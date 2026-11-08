Αχαΐα: Στη ΜΕΘ με σοβαρά εγκαύματα ηλικιωμένη – Έριξε βενζίνη αντί για οινόπνευμα στο τζάκι

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στην Πάτρα μία ηλικιωμένη 83 ετών, η οποία υπέστη σοβαρά εγκαύματα όταν σύμφωνα με πληροφορίες έριξε κατά λάθος βενζίνη στο τζάκι αντί για οινόπνευμα, το οποίο χρησιμοποιούσε για να ανάψουν τα ξύλα.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου (7/11) στα Δεμέστιχα του Δήμου Ερυμάνθου. Μετά το πρώτο σοκ, φαίνεται ότι ο σύζυγός της, επιχείρησε να περιορίσει τις φλόγες και να την βοηθήσει, ωστόσο κατά την προσπάθειά του υπέστη και ο ίδιος εγκαύματα, μικρότερης έκτασης.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με δύο οχήματα και έξι άνδρες. Κατά την άφιξή τους, η φωτιά είχε ήδη σβήσει. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν, σύμφωνα με το tempo24.news, τους δύο ηλικιωμένους και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η κατάσταση της 83χρονης χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία διενεργεί προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια του περιστατικού.