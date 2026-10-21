Γιώργος Τσαλίκης: «Κάποιος καλός άνθρωπος πέταξε μια πέτρα και μου έσπασε το αμάξι» – Βίντεο

Ο Γιώργος Τσαλίκης ήρθε αντιμέτωπος με ένα δυσάρεστο περιστατικό, καθώς άγνωστος πέταξε πέτρα και έσπασε το τζάμι του αυτοκινήτου του. Ο καλλιτέχνης έκανε γνωστό το περιστατικό, μέσα από βίντεο που ανήρτησε στο Instagram. 

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Γιώργος Τσαλίκης
Φωτογραφία: Instagram/tsalikisgiorgos
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την πρεμιέρα του στην «Αυτοκίνηση», άγνωστος πέταξε πέτρα και έσπασε το τζάμι του αυτοκινήτου του Γιώργου Τσαλίκη έξω από το νυχτερινό κέντρο.
  • Ο ερμηνευτής έκανε γνωστή την είδηση μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram, δείχνοντας το σπασμένο παράθυρο του αυτοκινήτου του.
  • «… Ζούμε στην εποχή που όταν λες τη γνώμη σου δέχεσαι απειλές και επιθέσεις. Το φως θα νικήσει…», έγραψε χαρακτηριστικά ο καλλιτέχνης.

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Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την πρεμιέρα του στην «Αυτοκίνηση», με τον Διονύση Σχοινά, ο Γιώργος Τσαλίκης ήρθε αντιμέτωπος με ένα δυσάρεστο περιστατικό, καθώς άγνωστος πέταξε πέτρα και έσπασε το τζάμι του αυτοκινήτου του, έξω από το νυχτερινό κέντρο. Ο ερμηνευτής έκανε γνωστή την είδηση, μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.

Ο Γιώργος Τσαλίκης, στο βίντεό του βρίσκεται έξω από το μαγαζί και περιγράφει στους ακολούθους του στη πλατφόρμα τι συνέβη, δείχνοντας και το σπασμένο παράθυρο του αυτοκινήτου του.

«Είμαι εδώ λοιπόν στην Αυτοκίνηση, περιμένοντας τους δημοσιογράφους. Έχω το αμάξι μου έξω από το μαγαζί και κάποιος καλός άνθρωπος πέταξε μια πέτρα και μου έσπασε το αμάξι. Τέλεια. Τόσο πολύ σας πειράζει όταν κάποιος άνθρωπος λέει την άποψή του; Τόσο πολύ;», αναφέρει στην ανάρτησή του ο επιτυχημένος καλλιτέχνης.

Επιπλέον, έχει γράψει: «Με είδανε που έβγαινα από το αμάξι και μου το σπάσανε μπροστά στην “Αυτοκίνηση”. Ευχαριστώ πολύ. Ζούμε στην εποχή που όταν λες τη γνώμη σου δέχεσαι απειλές και επιθέσεις. Το φως θα νικήσει…». 

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