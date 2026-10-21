Δημήτρης Σαμόλης: «Κάνω ψυχοθεραπεία και είμαι στον έβδομο χρόνο – Το ζήτημα είναι να μάθεις τον εαυτό σου»

Ο Δημήτρης Σαμόλης φιλοξενήθηκε στο «Πρωινό» από τον Γιώργο Λιάγκα και αναφέρθηκε στην προσωπική εμπειρία του από την ψυχοθεραπεία, στην οποία βρίσκεται στον έβδομο χρόνο. 

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Δημήτρης Σαμόλης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δημήτρης Σαμόλης βρέθηκε καλεσμένος στο «Πρωινό» και μοιράστηκε την προσωπική του εμπειρία σχετικά με την ψυχοθεραπεία.
  • Ο ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κάνω ψυχοθεραπεία και είμαι στον έβδομο χρόνο. Πάω μία φορά την εβδομάδα. Δεν είναι καθόλου ανακουφιστική πάντως η διαδικασία».
  • Περιγράφοντας την εμπειρία του, εξήγησε: «…για εμένα το ζήτημα είναι να μάθεις τον εαυτό σου. Δηλαδή είναι το ταξίδι της αυτογνωσίας».

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Τον Δημήτρη Σαμόλη φιλοξένησε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας στο «Πρωινό». Ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος έχει ξεχωρίσει για το ταλέντο του, μιλώντας με τον οικοδεσπότη της εκπομπής, αναφέρθηκε στο θέμα της ψυχοθεραπείας και μοιράστηκε την προσωπική του εμπειρία.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Δημήτρης Σαμόλης είπε στη συνέντευξή του: «Κάνω ψυχοθεραπεία και είμαι στον έβδομο χρόνο. Πάω μία φορά την εβδομάδα. Δεν είναι καθόλου ανακουφιστική πάντως η διαδικασία. Είχα συναντήσει έναν φίλο και του είχα πει ότι πάω ψυχοθεραπεία. Μου είχε απαντήσει: “Άντε άντε να νιώσεις καλύτερα”. Λέω: “Το αντίθετο ακριβώς”. Γιατί “ξεφλουδίζεις” το κρεμμύδι».

«Ο καθένας όπως το βιώνει, αλλά για εμένα το ζήτημα είναι να μάθεις τον εαυτό σου. Δηλαδή είναι το ταξίδι της αυτογνωσίας. Οπότε όταν βλέπεις τα κακώς κείμενα τα δικά σου, δεν είσαι χαρούμενος. Όταν συνειδητοποιείς για ποιο λόγο σου έχουν συμβεί αυτά τα αρνητικά, βλέπεις το μερίδιο ευθύνης σου, λες “α, γιατί και εγώ κάνω κάποια πράγματα”», συνέχισε ο καλλιτέχνης.

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