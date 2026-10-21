Χριστιάνα Μπέτα: «Το να είμαι η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου είναι ελαφρύ σαν πούπουλο»

Δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία παραχώρησε η Χριστιάνα Μπέτα, μιλώντας για τη μητέρα της και επιτυχημένη ερμηνεύτρια, Νατάσα Θεοδωρίδου. 

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Χριστιάνα Μπέτα
Φωτογραφία: Instagram/kris_betta_
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία παραχώρησε η Χριστιάνα Μπέτα, μιλώντας για τη μητέρα της και επιτυχημένη ερμηνεύτρια, Νατάσα Θεοδωρίδου.
  • Η καλλιτέχνις ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το να είμαι η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου είναι ελαφρύ σαν πούπουλο», προσθέτοντας πως όταν κλείνουν οι πόρτες είναι απλώς η μητέρα της.
  • Σε άλλη ερώτηση, ξεκαθάρισε ότι μεγάλωσε μόνο με τα σωστά «πρέπει» στη ζωή της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών, παραχώρησε η Χριστιάνα Μπέτα. Η καλλιτέχνις, μιλώντας στα τηλεοπτικά συνεργεία ρωτήθηκε και για τη μητέρα της και επιτυχημένη ερμηνεύτρια, Νατάσα Θεοδωρίδου. 

Στη διάρκεια των δηλώσεών της, η Χριστιάνα Μπέτα εξήγησε πως: «Το να είμαι η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου είναι ελαφρύ σαν πούπουλο. Κάθε φορά που με ρωτάει κάποιος, του λέω το ίδιο πράγμα, έχω αυτή την πιπίλα.

Όπως κάθε παιδί που αγαπάει τη μητέρα του και είναι περήφανη για αυτή. Σίγουρα καταλαβαίνω το μέγεθος αυτού που κάνει και το χειροκροτώ, αλλά όταν κλείνουν οι πόρτες είναι η μαμά μου. Δεν είναι κάτι άλλο από αυτό».

Σε ερώτηση για το αν μεγάλωσε με τα «πρέπει», η καλλιτέχνις απάντησε ότι: «Ναι, με τα πρέπει να φας, πρέπει να κοιμάσαι νωρίς, πρέπει να είναι σωστός πολίτης, άνθρωπος και φίλος… Όχι, δεν είχα τα λάθος “πρέπει” στη ζωή μου ποτέ». 

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