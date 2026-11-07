Μήνυμα ισχύος από το Ιράν: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι σε υψηλότερο βαθμό ετοιμότητας απ’ ό,τι όταν άρχισε ο πόλεμος

Το Ιράν δήλωσε το Σάββατο ότι ο στρατός του σήμερα είναι ακόμη «πιο ισχυρός» απ’ ό,τι όταν ξέσπασε ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν προσφέρει αμοιβή 20 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Διαμεσολαβητές εργάζονται για να αποτρέψουν οποιαδήποτε επανέναρξη των εχθροπραξιών έπειτα από μήνες αδιεξόδου στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής, η οποία ξεκίνησε όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Η Τεχεράνη έχει επιδιώξει να περιορίσει την κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία κανονικά διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Μοχαμάντ Ακραμινιά, δήλωσε ότι η Τεχεράνη διατηρεί τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού και ότι αυτή θα παραμείνει κλειστή έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά της από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ανέφερε επίσης ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν γίνει ισχυρότερες και πιο σίγουρες για τον εαυτό τους, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA το Σάββατο. «Σήμερα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας… έχοντας αποκτήσει εμπειρία από την άμεση αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς, βρίσκονται σε υψηλότερο βαθμό ετοιμότητας και είναι ισχυρότερες απ’ ό,τι ήταν στην αρχή του πολέμου», δήλωσε. «Διαθέτουν πλέον μεγαλύτερο κίνητρο, αφοσίωση και αυτοπεποίθηση».

«Υπό τις διαταγές του Ανώτατου Ηγέτη, η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων θα είναι άμεση, αποτελεσματική και χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς», πρόσθεσε.

Επικήρυξη 20 εκατ. δολαρίων από την Ουάσιγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Την Παρασκευή, ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι προσφέρει αμοιβή 20 εκατομμυρίων δολαρίων «και πιθανή μετεγκατάσταση» για πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το πρόγραμμα «Rewards for Justice» (Αμοιβές για τη Δικαιοσύνη), ένα πρόγραμμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναζητούσε πληροφορίες για θέματα όπως «εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και σχετικό προσωπικό, όπως εκείνο της επιστημονικής κοινότητας», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) στην πλατφόρμα X.

Το πρόγραμμα θεσπίστηκε το 1984 στο πλαίσιο του προγράμματος αμοιβών εθνικής ασφάλειας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με σκοπό την παροχή χρηματικών ποσών για πληροφορίες που προστατεύουν τις ζωές και τα συμφέροντα των Αμερικανών.

Σε δήλωσή του σχετικά με την αμοιβή, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι η «έλλειψη συμμόρφωσης του Ιράν με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA) όσον αφορά τις υποχρεώσεις διασφαλίσεων έχει οδηγήσει στην απώλεια της “συνέχειας της γνώσης” του οργανισμού σχετικά με την παραγωγή και τα αποθέματα βασικών εξαρτημάτων του Ιράν, όπως οι συσκευές φυγοκέντρησης».

Δεν διευκρίνισε ποιο είδος πληροφοριών θα δικαιολογούσε αμοιβή 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ουσιαστικά εξαλείψει πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Αν δεν χτυπούσαμε το Ιράν, δεν θα υπήρχε Ισραήλ σήμερα», είπε ο Τραμπ το βράδυ της Παρασκευής στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. «Αν είχαν πυρηνικά, θα είχαν χρησιμοποιήσει πυρηνικά. Θα είχαν καταστρέψει ολοσχερώς τη Μέση Ανατολή».

Οι δηλώσεις Τραμπ και οι διπλωματικές επαφές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι το Ιράν — το οποίο τόνισε ότι έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα στην οικονομία και τον στρατό του κατά τη διάρκεια των οκτώ μηνών του πολέμου — επιθυμεί διακαώς να τερματίσει τη σύγκρουση. «Διαπραγματευόμαστε μαζί τους τώρα. Θέλουν απεγνωσμένα να κάνουν μια συμφωνία», δήλωσε.

Ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, την Παρασκευή, προκειμένου να συζητήσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η κυβέρνησή του εξακολουθεί να προσπαθεί να επιλύσει την κρίση μέσω του διαλόγου.

Νωρίς το Σάββατο, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι δύο πύραυλοι έπληξαν το νησί Κεσμ στα Στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι δεν υπήρχαν επίσημες πληροφορίες για ζημιές. Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε δύο εκρήξεις στο νησί.

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε νωρίς το Σάββατο ότι η αεράμυνά του «έπληξε και κατέστρεψε» ένα αμερικανικό drone που πετούσε πάνω από το νησί, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δεν ανέφερε εάν το νησί δέχθηκε επίθεση.