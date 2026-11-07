Ο Βασίλης Βαρελάς που έγινε «Μπιλ ο Καναδός»: Από το Χόλιγουντ, στη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και τα συμβόλαια θανάτου

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Ο Βασίλης Βαρελάς, γνωστός στον κόσμο της νύχτας και των Aρχών ως «Μπιλ ο Καναδός», που άφησε την τελευταία του πνοή στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, καταδικασμένος δις ισόβια, είχε μια από τις πιο πολυτάραχες, αντιφατικές και σκοτεινές διαδρομές στο ελληνικό έγκλημα.

Από τα ρινγκ και τα κινηματογραφικά πλατό του Χόλιγουντ, κατέληξε να διοικεί μια αδίστακτη εγκληματική οργάνωση, που χωρίς ενδοιασμούς προχωρούσε ακόμη και σε δολοφονίες.

Από το Χόλιγουντ και τον Τσακ Νόρις στη “νύχτα”

Ο 64χρονος “Μπιλ” γεννήθηκε στη Νέδουσα του Ταϋγέτου στη Μεσσηνία και από νεαρή ηλικία έδειξε τεράστια έφεση στις πολεμικές τέχνες, καταφέρνοντας μάλιστα να αναδειχθεί δύο φορές πρωταθλητής στο kick boxing.

Έτσι τη δεκαετία του 1980 μετανάστευσε αρχικά στον Καναδά (εξού και το προσωνύμιο «Μπιλ ο Καναδός») και στη συνέχεια στις ΗΠΑ.

Λόγω των εντυπωσιακών σωματικών του προσόντων και των γνώσεών του στο kick boxing, βρέθηκε στα κινηματογραφικά πλατό, όπου εργάστηκε ως κασκαντέρ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, συμμετείχε σε επικίνδυνες σκηνές δράσης, ντουμπλάροντας τον διάσημο ηθοποιό Τσακ Νόρις.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, η πορεία του πήρε εντελώς αντίθετη και σκοτεινή κατεύθυνση.

Εγκαταστάθηκε στη Μεσσηνία και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σκληρούς «νονούς» της νύχτας.

Πουλούσε “προστασία” στα μαγαζιά. Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος προσέγγισης των ιδιοκτητών, όπως είχε καταγραφεί, σύμφωνα με το tempo24.news:

«Εάν συνεργαστείς μαζί μου, δεν θα υπάρχει άλλο μαγαζί στη γειτονιά σου. Θα είσαι μόνο εσύ, γιατί τα άλλα θα τα κάνω καλοκαιρινά. Θα τα κάψω και έτσι ο κόσμος θα έρχεται όλος σε σένα. Αν συνεργαστείς, θα μου λες τι πρόβλημα έχεις και θα το λύνω από τη φυλακή. Εάν συνεργαστείς μαζί μου και έρχεται κάποιο δικό μου παιδί κάθε Σάββατο να του δίνεις 250 ευρώ, το μαγαζί από το ιστορικό Κέντρο θα το φτάσω στην παραλία».

Η συμμορία που διηύθυνε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ήταν μια αδίστακτη εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν σε εκβιασμούς καταστηματαρχών, προστασία και συμβόλαια θανάτου. Μάλιστα, φέρεται να συνέχιζε να συντονίζει το κύκλωμα ακόμη και μέσα από το κελί του.

Η στυγερή διπλή δολοφονία

Το έγκλημα που σφράγισε τη μοίρα του και συγκλόνισε το πανελλήνιο έγινε τον Νοέμβριο του 2011. Ο Βαρελάς κρίθηκε ένοχος ως ηθικός αυτουργός για τη μαφιόζικη εκτέλεση του 35χρονου Φελίμ Μεζάι και του μόλις 2,5 ετών γιου του, Κέρι, οι οποίοι βρέθηκαν σφαγιασμένοι μέσα σε αυτοκίνητο σε αρδευτικό κανάλι στη Μεσσηνία. Για την υπόθεση αυτή καταδικάστηκε σε δις ισόβια κάθειρξη.

Ο ξυλοδαρμός του Ξηρού

Η παραμονή του στα σωφρονιστικά ιδρύματα σημαδεύτηκε από νέα βίαια επεισόδια. Το πιο γνωστό από αυτά συνέβη τον Ιανουάριο του 2015 στις φυλακές Δομοκού, όταν ο Βαρελάς επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια τον Χριστόδουλο Ξηρό (καταδικασμένο μέλος της «17 Νοέμβρη»), αφήνοντάς τον αναίσθητο έπειτα από μεταξύ τους διένεξη.

Ο καρκίνος

Τα τελευταία χρόνια είχε προσβληθεί από καρκίνο και μιλούσε με μεγάλη δυσκολία με το ειδικό βοήθημα ομιλίας (λαρυγγόφωνο). Ωστόσο, ακόμη και με βεβαρημένη υγεία δεν σταματούσε να εκφοβίζει και να απειλεί.

Όπως στην περίπτωση που είχε μεταφερθεί στα Δικαστήρια της Καλαμάτας για να καταθέσει σε δίκη και παρότι υπήρχε κλοιός αστυνομικών γύρο του απείλησε την συνήγορο υπεράσπισης λέγοντας της: “Ξέρω που μένεις”, “με απειλείς;”, τον ρώτησε έκπληκτη η δικηγόρος. Για να πάρει την σοκαριστική απάντηση “ναι, σε απειλώ.

Κι όλα αυτά μπροστά στην αίθουσα του Δικαστηρίου, ενώπιον όλων και φυσικά των δικαστών.