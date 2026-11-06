«Μπιλ ο Καναδός»: Ο άλλοτε κασκαντέρ του Τσακ Νόρις βρέθηκε νεκρός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου – Από τα πλατό στη σκληρή παρανομία

Ο Βασίλης Βαρελάς είχε ξεκινήσει διαφορετικά την πορεία του, καθώς βρέθηκε να ντουμπλάρει τον διεθνούς φήμης ηθοποιό Τσακ Νόρις στις επικίνδυνες σκηνές του. Αυτό όμως δεν είχε συνέχεια. Αντίθετα, ο Βαρελάς έγινε “Μπιλ ο Καναδός“, συνέδεσε το όνομά του με τη “βαριά” παρανομία και εν τέλει εντοπίστηκε νεκρός χθες, Πέμπτη στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πάτρας.

Σύμφωνα με το tempo24.news, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 62χρονος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Τον βρήκαν σωφρονιστικοί υπάλληλοι και αναμένεται να γίνει νεκροψία, προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του.

Ποιος ήταν ο Βασίλης Βαρελάς ή Μπίλι ο Καναδός

Η πορεία του Βασίλη Βαρελά ξεκίνησε από τη Νέδουσα Ταϋγέτου. Ενδιάμεσοι σταθμοί ο Καναδάς, το Χόλιγουντ και επιστροφή στις πιάτσες – καβάτζες της Καλαμάτας.

«Κάποτε στην Αμερική» χρόνια πίσω, στη δεκαετία του ’80, ο πυγμάχος από τη Μεσσηνία Βασίλης Βαρελάς, δις πρωταθλητής του kick boxing, έκανε καριέρα στα κινηματογραφικά πλατό του Χόλιγουντ. Ριψοκίνδυνος κασκαντέρ, ντουμπλάριζε στις πολύ επικίνδυνες σκηνές τον Τσακ Νόρις.

Το κεφάλαιο «αμερικάνικο όνειρο» για τον κασκαντέρ – πυγμάχο έκλεισε με μια δολοφονία στον Καναδά το 1988 που τον έφερε καταζητούμενο με διεθνές ένταλμα. Σε ξεκαθάρισμα προσωπικών διαφορών είχε δολοφονήσει το θύμα πυροβολώντας το εν ψυχρώ στο κεφάλι. Εκτοτε ο Βαρελάς άλλαξε καριέρα και από κασκαντέρ του Χόλιγουντ επέστρεψε στην Καλαμάτα στον πρωταγωνιστικό ρόλο τού αρχινονού στις συμμορίες της Μεσσηνίας.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέχρι το 2008 μπαινόβγαινε στις φυλακές κυρίως για υποθέσεις ναρκωτικών.

Η οργάνωση συμμορίας με δράση σε συμβόλαια θανάτου και εκβιασμούς καταστηματαρχών με εισπράξεις υψηλές ταρίφες, που έφθαναν ακόμα και τα 3.000 ευρώ είχε δρομολογηθεί. Τον ρόλο του εκτελεστή στην ομάδα έπαιζε ένας 29χρονος Αλβανός, γνωστός στις πιάτσες της Αθήνας ως Νίκο. Σ’ αυτόν ο Μπιλ είχε αναθέσει να βγάλει από τη μέση τον πρώην σύζυγο της μνηστής του με τον οποίο είχε διαφορές.

Δύο φορές από καθαρή τύχη σώθηκε το υποψήφιο θύμα από τις ενέδρες θανάτου που του είχαν στήσει. Στην πρώτη ενέδρα, τον Μάρτιο του 2009, στη Νέα Φιλαδέλφεια ο δράστης τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ύστερα από μάχη που έδωσαν οι γιατροί επέζησε.

Η αποκάλυψη της διπλής στυγερής δολοφονίας του 35χρονου Αλβανού Φελίμ Μεσάι και του ηλικίας μόλις δύο ετών γιου του, στα τέλη Νοεμβρίου του 2011, σήμανε την αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του Βασίλη Βαρελά και της αδίστακτης συμμορίας του. Τα πτώματα βρέθηκαν σε ΙΧ αυτοκίνητο μέσα σε ένα αρδευτικό κανάλι. Ο πατέρας είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι, ενώ ο δολοφόνος είχε σφάξει το παιδάκι χτυπώντας το με μαχαίρι βαθιά στον λαιμό.

Οι εντατικές έρευνες της αστυνομίας για το αποτρόπαιο διπλό έγκλημα απέδωσαν. Αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο για συμβόλαιο θανάτου και την εντολή είχε δώσει ο αρχινονός της Καλαμάτας Βασίλης Βαρελάς. Με επέμβαση των ΕΚΑΜ, που ανατίναξαν την πόρτα σπιτιού στο Πόρτο Ράφτη, συνελήφθη ο 29χρονος Αλβανός. Σε απομονωμένο κτήμα που το φύλαγαν σκυλιά είχε βρει καταφύγιο ο Βασίλης Βαρελάς, ο οποίος συνελήφθη με το όπλο στο χέρι.