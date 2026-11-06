Το θηριώδες κορεατικό υποβρύχιο δίπλα στο «αδελφάκι» του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ – ΦΩΤΟ

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Σε μία λιτή πλην όμως εντυπωσιακή τελετή, οι Κορεάτες έκαναν επίδειξη τεχνολογικής εξέλιξης και ναυπηγικής δεινότητας, κατά την καθέλκυση του δεύτερου υποβρυχίου τους «Seo Hui», κλάσης KSS-III, Batch II. Μία τελετή με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, αφού το «παρών» έδωσαν αντιπροσωπεία του ΓΕΕΘΑ, του Πολεμικού Ναυτικού, του υπουργείου Εξωτερικών και της ΟΝΕΧ.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η θέα του νεότευκτου υποβρυχίου «Seo Hui», κλάσης KSS-III, Batch II, προκαλεί δέος μπρος στο υποβρύχιο TYPE 214, του κορεατικού πολεμικού ναυτικού. Κι αυτό γιατί το ΤΥΡΕ 214 είναι το ίδιο, με τα ελληνικά «αόρατα» υποβρύχια κλάσης ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ.

Η διαφορά του μεγέθους είναι τουλάχιστον εντυπωσιακή, με το θηριώδες «Seo Hui» να ενσωματώνει την αιχμή της κορεατικής τεχνολογίας, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι της κατασκευάστριας εταιρείας Hanwha Ocean, μαζί με την ηγεσία του κορεατικού πολεμικού ναυτικού.

Όπως έγινε γνωστό, στην τελετή καθέλκυσης του «Seo Hui», του δεύτερου υποβρυχίου τύπου KSS-III Batch-II που ναυπηγεί η Hanwha Ocean για το Πολεμικό Ναυτικό της Δημοκρατίας της Κορέας (ROKN) παρέστη την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, υψηλόβαθμη ελληνική αντιπροσωπεία. Την τελετή διοργάνωσαν το ROKN και η Διοίκηση Προγραμμάτων Αμυντικών Προμηθειών της Κορέας (DAPA) στο ναυπηγείο της Hanwha Ocean στο Γκιότζε (Geoje) της Κορέας.

Στην τελετή παρέστησαν εκπρόσωποι του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και του Πολεμικού Ναυτικού, ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Δημοκρατία της Κορέας, κ. Λουκάς Τσώκος, και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies, κ. Πάνος Ξενοκώστας.

Η παρουσία της ελληνικής αποστολής αναδεικνύει τη σημασία των τεχνολογικών εξελίξεων στη ναυπηγική βιομηχανία, ενώ η συμμετοχή του κ. Ξενοκώστα αντανακλά τη στρατηγική συνεργασία της ONEX με τη Hanwha Ocean στο πλαίσιο του Project Trident, της πρώτης ναυπηγικής συμμαχίας των ΗΠΑ, της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Κορέας.

Από την Κορέα και το ναυπηγείο της Hanwha, ο Πρόεδρος της ΟΝΕΧ Πάνος Ξενοκώστας τόνισε ότι «η καθέλκυση του “Seo Hui” αποδεικνύει τι μπορεί να πετύχει μια ναυπηγική βιομηχανία με μακροπρόθεσμο σχέδιο, τεχνογνωσία και επενδύσεις. Μέσα από τη συνεργασία μας με τη Hanwha Ocean, φέρνουμε αυτή την εμπειρία στα ελληνικά ναυπηγεία και χτίζουμε τον Νότιο Ναυπηγικό Πυλώνα της Ευρώπης».

Το «Seo Hui» και το πρόγραμμα KSS-III

Το «Seo Hui», εκτοπίσματος 3.600 τόνων, διαθέτει αναβαθμισμένα συστήματα διαχείρισης μάχης και σόναρ, βελτιωμένα χαρακτηριστικά χαμηλής παρατηρησιμότητας και επιβιωσιμότητας, καθώς και υβριδικό σύστημα πρόωσης που συνδυάζει πρόωση ανεξάρτητη από τον ατμοσφαιρικό αέρα (AIP) με συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Μετά τις δοκιμές που ακολουθούν την καθέλκυση, η παράδοσή του στο Πολεμικό Ναυτικό της Κορέας προγραμματίζεται για το 2028.

Η Hanwha Ocean έχει ναυπηγήσει 17 από τα 24 υποβρύχια που έχει παραγγείλει το Πολεμικό Ναυτικό της Κορέας στο πλαίσιο των προγραμμάτων KSS-I, KSS-II και KSS-III.

Ο Νότιος Ναυπηγικός Πυλώνας της Ευρώπης

Το Project Trident, ένα φιλόδοξο επενδυτικό και αμυντικό σχέδιο, προβλέπει επενδύσεις συνολικού ύψους 1,35 δισ. ευρώ στα ναυπηγεία της Ελευσίνας και της Σύρου.

Η πρωτοβουλία, η οποία συνδέεται με τη συνεργασία Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας, ενισχύει τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας στη ναυπηγική βιομηχανία, συνδέοντας την ελληνική τεχνογνωσία με την αμερικανική και κορεατική αμυντική και εμπορική εφοδιαστική αλυσίδα στην Ανατολική Μεσογείο.

Για τον Όμιλο ONEX, η συνεργασία με τη Hanwha Ocean αποτελεί βασικό άξονα αυτής της στρατηγικής. Η μεταφορά τεχνογνωσίας από έναν από τους μεγαλύτερους ναυπηγικούς ομίλους του κόσμου, σε συνδυασμό με τις υποδομές της ONEX στην Ελευσίνα και τη Σύρο, ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στη ναυπηγική βιομηχανία της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.