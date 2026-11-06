Συνάντηση Τραμπ-Ντμίτριεφ στο Λευκό Οίκο με φόντο τις εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον ειδικό απεσταλμένο του Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας βρίσκεται κοντά στον τερματισμό του μέσω μιας μεγάλης συμφωνίας για ολόκληρη την Ευρώπη. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πραγματοποίησε επαφές με την ουκρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν επίσης εκεί για συνομιλίες με τη Μελάνια Τραμπ, λίγα 24ωρα πριν από τη διπλωματική διάσκεψη στο Άμπου Ντάμπι.

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Διεθνή Νέα

Συνάντηση Τραμπ-Ντμίτριεφ στο Λευκό Οίκο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνάντηση με τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικό απεσταλμένο του Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να πραγματοποιήσει επαφές με την ουκρανική αντιπροσωπεία.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο πόλεμος βρίσκεται κοντά στον τερματισμό του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης διευθέτησης για ολόκληρη την Ευρώπη.
  • Οι δηλώσεις προηγούνται των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι, ενώ η Κάγια Κάλας εξέφρασε την προσδοκία ότι το νέο Κογκρέσο θα ασκήσει «μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνάντηση με τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικό απεσταλμένο του Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιήσει επαφές με την ουκρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν εκεί για συνομιλίες με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας βρίσκεται κοντά στον τερματισμό του, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διευθέτησης που θα αφορά το σύνολο της Ευρώπης.

«Θα υπάρξει συμφωνία. Θα είναι μια μεγάλη συμφωνία και θα αφορά κάτι περισσότερο από την Ουκρανία… Θα μπορούσα μάλιστα να πω ότι μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη. Θα είναι μια μεγάλη, εξαιρετική συμφωνία και όλοι θα είναι ενθουσιασμένοι», ανέφερε ο Τραμπ, μερικά 24ωρα πριν από τις συνομιλίες που θα διεξαχθούν με αμερικανική μεσολάβηση στο Άμπου Ντάμπι με στόχο την διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης.

Αναμφίβολα, οι δηλώσεις Τραμπ θα εγείρουν ερωτήματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Στον απόηχο της σαρωτικής νίκης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, εξέφρασε την προσδοκία ότι το ανανεωμένο Κογκρέσο θα ασκήσει «μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία».

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