Συνάντηση Τραμπ-Ντμίτριεφ στο Λευκό Οίκο με φόντο τις εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Συνάντηση με τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικό απεσταλμένο του Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιήσει επαφές με την ουκρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν εκεί για συνομιλίες με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

President Donald Trump said he met with Russian presidential envoy Kirill Dmitriev at the White House but did not visit with Ukrainian representatives. https://t.co/OvumOv8ZRI — Bloomberg (@business) November 6, 2026

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας βρίσκεται κοντά στον τερματισμό του, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διευθέτησης που θα αφορά το σύνολο της Ευρώπης.

«Θα υπάρξει συμφωνία. Θα είναι μια μεγάλη συμφωνία και θα αφορά κάτι περισσότερο από την Ουκρανία… Θα μπορούσα μάλιστα να πω ότι μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη. Θα είναι μια μεγάλη, εξαιρετική συμφωνία και όλοι θα είναι ενθουσιασμένοι», ανέφερε ο Τραμπ, μερικά 24ωρα πριν από τις συνομιλίες που θα διεξαχθούν με αμερικανική μεσολάβηση στο Άμπου Ντάμπι με στόχο την διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης.

Αναμφίβολα, οι δηλώσεις Τραμπ θα εγείρουν ερωτήματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Στον απόηχο της σαρωτικής νίκης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, εξέφρασε την προσδοκία ότι το ανανεωμένο Κογκρέσο θα ασκήσει «μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία».