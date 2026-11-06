Παραγουάη: Μαζικές διαδηλώσεις με αίτημα την καθαίρεση του προέδρου εν μέσω τραπεζικής κρίσης, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

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Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης έξω από το κοινοβούλιο της Παραγουάης, στην πρωτεύουσα Ασουνσιόν, ζητώντας την καταδίκη και την καθαίρεση του προέδρου της χώρας, Σαντιάγο Πένια.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν εν μέσω σοβαρής τραπεζικής κρίσης, η οποία πλήττει σχεδόν τρία εκατομμύρια καταθέτες. Νωρίτερα, ο Πένια είχε ανακοινώσει την παραίτησή του, ενώ οι διαδηλωτές ζητούσαν από τη Γερουσία να προχωρήσει στην καταδίκη και την απομάκρυνσή του από το αξίωμα.

🇵🇾 | Paraguayo “Payo” Cubas fue expulsado y abucheado por manifestantes en el microcentro de Asunción tras intentar acoplarse a las protestas juveniles que celebraban la renuncia de Santiago Peña y exigían la devolución de fondos de Ueno Bank. La multitud le mostró “tarjeta roja” exigiendo que la clase política opuesta y oportunista no capitalice la movilización ciudadana. https://t.co/x7awbFrakV Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Βαρόμετρο ΒΕΘ: Το 89% των βιοτεχνών χαρακτηρίζει τη ρευστότητά του οριακή ή ανεπαρκής – Αναλυτικά στοιχεία — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 6, 2026

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της αστυνομίας, τουλάχιστον 5.000 πολίτες, νέοι στη μεγάλη πλειοψηφία τους, συγκεντρώθηκαν και ορισμένοι έκαναν καθιστική διαμαρτυρία στον τομέα γύρω από το κοινοβούλιο, ορισμένοι με πλακάτ που ανέγραφαν εξαιρετικά επιθετικά συνθήματα εναντίον του αρχηγού του κράτους, όπως «Σάντι, σκουπίδι, θέλουμε το κεφάλι σου!».

🔴 #AHORA | BRONCA EN PARAGUAY Manifestantes quemaron un muñeco del presidente Santiago Peña. El mandatario renunció pero aún su salida y el pedido de juicio político debe ser revisada por el Congreso. https://t.co/WsUSk9TYiO — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 6, 2026

Την ίδια στιγμή, εντός του κοινοβουλίου, βρισκόταν σε εξέλιξη νέα έκτακτη προ ημερησίως διατάξεως συνεδρίαση, η τρίτη της ημέρας, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία δίκης και πιθανής καθαίρεσης του 47χρονου οικονομολόγου Σαντιάγο Πένια.

Η διαδικασία αναμένεται να αρχίσει σήμερα στη Γερουσία.

➡️ Police fire tear gas and water cannon vs protests a block from the presidential palace in Asunción, #Paraguay ➡️ Tensions boiling over after collapse of ueno bank has blocked 2.9m Paraguayans, almost half the population, from their accounts ➡️ Opposition seeking to force an impeachment vote tomorrow — Laurence Blair (@laurieablair) November 5, 2026

Des manifestants réclament la démission du président paraguayen après la faillite d’une banque

Mercredi 4 novembre, la police a utilisé des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour disperser des manifestants qui réclamaient la démission du président paraguayen Santiago Peña, suite à la fermeture soudaine de la banque Ueno, qui a privé ses clients de l’accès à leurs fonds. — Le Figaro (@Le_Figaro) November 5, 2026

Χθες βράδυ, αναμενόταν να οριστούν τα μέλη της επιτροπής που θα απαγγείλει κατηγορίες, πριν από την πρώτη ακροαματική διαδικασία, δυνητικά σήμερα, εξήγησε ο γερουσιαστής Ντέρλις Μαϊδάνα στον Τύπο.

Η ολομέλεια των δυο σωμάτων του παραγουανού κοινοβουλίου αναμενόταν να ψηφίσει χθες, αλλά δεν μπόρεσε ελλείψει απαρτίας, για να δεχθεί ή όχι την παραίτηση.

Η νέα ανατροπή σημαίνει, σημείωσαν μέλη του κοινοβουλίου και συνταγματολόγος τον οποίο συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, ότι ο Πένια παραμένει de facto αρχηγός του κράτους, παρότι παραιτήθηκε.

Πρόεδρος είναι «από τεχνική άποψη ο Σαντιάγο Πένια, επειδή δεν μπορέσαμε να αποδεχθούμε την παραίτησή του», συνόψισε σε δημοσιογράφους ο βουλευτής Γουστάβο Λέιτε του δεξιού κόμματος Κολοράδο, στο οποίο ανήκει ο παραιτηθείς αρχηγός του κράτους.