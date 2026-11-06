Παραγουάη: Μαζικές διαδηλώσεις με αίτημα την καθαίρεση του προέδρου εν μέσω τραπεζικής κρίσης, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο στην Ασουνσιόν ζητώντας την καταδίκη και καθαίρεση του προέδρου Σαντιάγο Πένια, εν μέσω σοβαρής τραπεζικής κρίσης που πλήττει σχεδόν τρία εκατομμύρια καταθέτες. Παρότι ο ίδιος ανακοίνωσε την παραίτησή του, παραμένει de facto αρχηγός του κράτους, καθώς το κοινοβούλιο δεν πέτυχε απαρτία για να την κάνει αποδεκτή. Παράλληλα, η Γερουσία εκκινεί διαδικασία δίκης με σκοπό την απομάκρυνσή του από το αξίωμα.

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Παραγουάη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο της Παραγουάης στην Ασουνσιόν, ζητώντας την καταδίκη και την καθαίρεση του προέδρου Σαντιάγο Πένια εν μέσω σοβαρής τραπεζικής κρίσης.
  • Παρότι ο Πένια ανακοίνωσε την παραίτησή του, η ολομέλεια του κοινοβουλίου δεν μπόρεσε να την αποδεχθεί ελλείψει απαρτίας, με αποτέλεσμα να παραμένει de facto αρχηγός του κράτους.
  • Στη Γερουσία αναμένεται να αρχίσει η διαδικασία δίκης και πιθανής καθαίρεσης, με τον ορισμό των μελών της επιτροπής που θα απαγγείλει τις κατηγορίες.

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Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης έξω από το κοινοβούλιο της Παραγουάης, στην πρωτεύουσα Ασουνσιόν, ζητώντας την καταδίκη και την καθαίρεση του προέδρου της χώρας, Σαντιάγο Πένια.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν εν μέσω σοβαρής τραπεζικής κρίσης, η οποία πλήττει σχεδόν τρία εκατομμύρια καταθέτες. Νωρίτερα, ο Πένια είχε ανακοινώσει την παραίτησή του, ενώ οι διαδηλωτές ζητούσαν από τη Γερουσία να προχωρήσει στην καταδίκη και την απομάκρυνσή του από το αξίωμα.

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της αστυνομίας, τουλάχιστον 5.000 πολίτες, νέοι στη μεγάλη πλειοψηφία τους, συγκεντρώθηκαν και ορισμένοι έκαναν καθιστική διαμαρτυρία στον τομέα γύρω από το κοινοβούλιο, ορισμένοι με πλακάτ που ανέγραφαν εξαιρετικά επιθετικά συνθήματα εναντίον του αρχηγού του κράτους, όπως «Σάντι, σκουπίδι, θέλουμε το κεφάλι σου!».

Την ίδια στιγμή, εντός του κοινοβουλίου, βρισκόταν σε εξέλιξη νέα έκτακτη προ ημερησίως διατάξεως συνεδρίαση, η τρίτη της ημέρας, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία δίκης και πιθανής καθαίρεσης του 47χρονου οικονομολόγου Σαντιάγο Πένια.

Η διαδικασία αναμένεται να αρχίσει σήμερα στη Γερουσία.

Χθες βράδυ, αναμενόταν να οριστούν τα μέλη της επιτροπής που θα απαγγείλει κατηγορίες, πριν από την πρώτη ακροαματική διαδικασία, δυνητικά σήμερα, εξήγησε ο γερουσιαστής Ντέρλις Μαϊδάνα στον Τύπο.

Η ολομέλεια των δυο σωμάτων του παραγουανού κοινοβουλίου αναμενόταν να ψηφίσει χθες, αλλά δεν μπόρεσε ελλείψει απαρτίας, για να δεχθεί ή όχι την παραίτηση.

Η νέα ανατροπή σημαίνει, σημείωσαν μέλη του κοινοβουλίου και συνταγματολόγος τον οποίο συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, ότι ο Πένια παραμένει de facto αρχηγός του κράτους, παρότι παραιτήθηκε.

Πρόεδρος είναι «από τεχνική άποψη ο Σαντιάγο Πένια, επειδή δεν μπορέσαμε να αποδεχθούμε την παραίτησή του», συνόψισε σε δημοσιογράφους ο βουλευτής Γουστάβο Λέιτε του δεξιού κόμματος Κολοράδο, στο οποίο ανήκει ο παραιτηθείς αρχηγός του κράτους.

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