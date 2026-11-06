Ρούμπιο: Διαψεύδει ρητά τα σενάρια αποχώρησης από την κυβέρνηση Τραμπ μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών

Κατηγορηματικά διέψευσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τα δημοσιεύματα περί επικείμενης αποχώρησής του από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σαρωτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές. Σε συνέντευξή του στους New York Times, ξεκαθάρισε ότι ήταν πάντα πρόθεσή του να συνεχίσει έως το τέλος της θητείας, απορρίπτοντας τις πληροφορίες του Bloomberg που τον έφεραν να εξετάζει παραίτηση για να διεκδικήσει την προεδρία το 2028. Παράλληλα, επανέλαβε ότι σε μια τέτοια προοπτική θα υποστήριζε τη δυνητική υποψηφιότητα του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.

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Ρούμπιο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κατηγορηματικά διέψευσε τα δημοσιεύματα και τη σεναριολογία περί επικείμενης αποχώρησής του από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.
  • «Ήταν πάντα πρόθεσή μου» να συνεχίσω να εργάζομαι στην κυβέρνηση Τραμπ ως το τέλος της θητείας της, δήλωσε ο υπουργός στην εφημερίδα New York Times, απορρίπτοντας σχετικές πληροφορίες του Bloomberg.
  • Παράλληλα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επανέλαβε ότι θα υποστήριζε τη δυνητική υποψηφιότητα του «πολύ καλού φίλου» του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, εάν αυτός ο τελευταίος την ανακοίνωνε.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κατηγορηματικά διέψευσε τα δημοσιεύματα και τη σεναριολογία περί επικείμενης αποχώρησής του από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Times, την Πέμπτη, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας απέρριψε τα σενάρια που τον ήθελαν να εγκαταλείπει τη θέση του, μετά τη σαρωτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Ήταν πάντα πρόθεσή μου» να συνεχίσω να εργάζομαι στην κυβέρνηση Τραμπ ως το τέλος της θητείας της, είπε ο υπουργός στην εφημερίδα.

Το δημοσίευμα των New York Times

Ο Ρούμπιο, ο οποίος εκτός από υπουργός Εξωτερικών είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της προεδρίας, θεωρείται δυνητικός υποψήφιος για τη διαδοχή του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα στις εκλογές του 2028.

Μερικές ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, εμφανίστηκε μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ, παίρνοντας για λίγο τον λόγο κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης.

Στη συνέντευξή του στη νεοϋορκέζικη εφημερίδα, ο Μάρκο Ρούμπιο προτίμησε να μην εκφραστεί για το πολιτικό του μέλλον, πέρα από να πει πως «δεν θα μιλάω πλέον για το 2028».

«Δεν ξέρω από πού προήλθαν αυτές οι πληροφορίες, για να είμαι ειλικρινής», είπε εξάλλου ερωτηθείς σχετικά με την αρθρογραφία περί υποτιθέμενης αποχώρησής του από την κυβέρνηση.

Το Bloomberg ανέφερε χθες ότι ο Μάρκο Ρούμπιο ζυγίζει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την κυβέρνηση προκειμένου να διεκδικήσει την προεδρία, προσθέτοντας ότι δεν έχει αποφασίσει.

Το πρακτορείο ειδήσεων σημείωσε ακόμη ότι συζήτησε το ενδεχόμενο με άλλα στελέχη στον Λευκό Οίκο, όμως αυτά τα τελευταία τον παρότρυναν να παραμείνει στην κυβέρνηση.

Το δημοσίευμα του Bloomberg

Ο Ντίλαν Τζόνσον, υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τη δημόσια διπλωματία, απέρριψε κατηγορηματικά το δημοσίευμα, που είναι κατ’ αυτόν «εφεύρημα», είναι «εντελώς» φτιαχτό.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έχει πει επανειλημμένα, κάτι που επανέλαβε χθες στη NYT, ότι θα υποστήριζε τη δυνητική υποψηφιότητα του «πολύ καλού φίλου» του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, εάν αυτός ο τελευταίος την ανακοίνωνε.

Ως αυτό το στάδιο τουλάχιστον, ο αντιπρόεδρος Βανς θεωρείται από παρατηρητές μάλλον ο επικρατέστερος επίδοξος διάδοχος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

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