Βαθμολογία UEFA: Σταθερά στη 10η θέση η Ελλάδα – Μεγαλώνει η απόσταση από τους Πολωνούς και τους Τσέχους

Οι νίκες του Παναθηναϊκού και του ΟΦΗ πρόσφεραν 800 βαθμούς στην Ελλάδα, ανεβάζοντας τη διαφορά από την 11η Τσεχία στους 1.287 βαθμούς. Την ίδια στιγμή, οι ήττες των πολωνικών συλλόγων και η περιορισμένη συγκομιδή των τσεχικών ομάδων εδραίωσαν τη χώρα μας στη 10η θέση με 47.612 βαθμούς. Η Ελλάδα συνεχίζει να κοιτάζει ψηλότερα στην κατάταξη της UEFA, ακολουθώντας την ένατη Τουρκία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι νίκες Παναθηναϊκού και ΟΦΗ πρόσφεραν 800 βαθμούς στη χώρα μας, ανεβάζοντας τη διαφορά από την 11η Τσεχία στους 1.287 βαθμούς.
  • Αντίθετα, η Πολωνία είχε μια απογοητευτική ευρωπαϊκή εβδομάδα, καθώς οι ήττες της Γιαγκελόνια και της Λεχ Πόζναν δεν της επέτρεψαν να προσθέσει βαθμούς στη συγκομιδή της.
  • Στην κατάταξη της UEFA, η Ελλάδα διατηρείται στη 10η θέση με 47.612 βαθμούς, απομακρυνόμενη από τους διώκτες της και κοιτάζοντας ψηλότερα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι νίκες Παναθηναϊκού και ΟΦΗ πρόσφεραν 800 βαθμούς στη χώρα μας, ανεβάζοντας τη διαφορά από την 11η Τσεχία στους 1.287 βαθμούς στην κατάταξη της UEFA.

Αντίθετα, η Πολωνία είχε μια απογοητευτική ευρωπαϊκή εβδομάδα, καθώς οι ήττες της Γιαγκελόνια και της Λεχ Πόζναν δεν της επέτρεψαν να προσθέσει βαθμούς στη συγκομιδή της.

Η Τσεχία, από την πλευρά της, παρέμεινε στην 11η θέση χάρη στη νίκη της Βικτόρια Πλζεν απέναντι στη Λίλεστρομ. Ωστόσο, η ήττα της Σπάρτα Πράγας από την Μπόρνμουθ και η ισοπαλία της Γιάμπλονετς με τη Ρίγα περιόρισαν τη συνολική συγκομιδή της, ενώ η Σλάβια Πράγας είχε δύσκολη αποστολή απέναντι στην Άρσεναλ.

Η κατάταξη της UEFA:

  • 9. Τουρκία – 53.075 βαθμοί | 7.900 φέτος | 4/5
  • 10. Ελλάδα – 47.612 βαθμοί | 7.200 φέτος | 4/5
  • 11. Τσεχία – 46.325 βαθμοί | 4.500 φέτος | 4/5
  • 12. Πολωνία – 45.725 βαθμοί | 3.600 φέτος | 2/5
  • 13. Νορβηγία – 41.012 βαθμοί | 7.400 φέτος | 4/5
  • 14. Δανία – 40.806 βαθμοί | 6.500 φέτος | 4/4

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