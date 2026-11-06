Βαθμολογία UEFA: Σταθερά στη 10η θέση η Ελλάδα – Μεγαλώνει η απόσταση από τους Πολωνούς και τους Τσέχους

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Οι νίκες Παναθηναϊκού και ΟΦΗ πρόσφεραν 800 βαθμούς στη χώρα μας, ανεβάζοντας τη διαφορά από την 11η Τσεχία στους 1.287 βαθμούς στην κατάταξη της UEFA.

Αντίθετα, η Πολωνία είχε μια απογοητευτική ευρωπαϊκή εβδομάδα, καθώς οι ήττες της Γιαγκελόνια και της Λεχ Πόζναν δεν της επέτρεψαν να προσθέσει βαθμούς στη συγκομιδή της.

Η Τσεχία, από την πλευρά της, παρέμεινε στην 11η θέση χάρη στη νίκη της Βικτόρια Πλζεν απέναντι στη Λίλεστρομ. Ωστόσο, η ήττα της Σπάρτα Πράγας από την Μπόρνμουθ και η ισοπαλία της Γιάμπλονετς με τη Ρίγα περιόρισαν τη συνολική συγκομιδή της, ενώ η Σλάβια Πράγας είχε δύσκολη αποστολή απέναντι στην Άρσεναλ.

Η κατάταξη της UEFA: