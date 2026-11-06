Βαθμολογία UEFA: Σταθερά στη 10η θέση η Ελλάδα – Μεγαλώνει η απόσταση από τους Πολωνούς και τους Τσέχους

Οι νίκες Παναθηναϊκού και ΟΦΗ πρόσφεραν 800 βαθμούς στη χώρα μας, ανεβάζοντας τη διαφορά από την 11η Τσεχία στους 1.287 βαθμούς στην κατάταξη της UEFA.
Αντίθετα, η Πολωνία είχε μια απογοητευτική ευρωπαϊκή εβδομάδα, καθώς οι ήττες της Γιαγκελόνια και της Λεχ Πόζναν δεν της επέτρεψαν να προσθέσει βαθμούς στη συγκομιδή της.
Η Τσεχία, από την πλευρά της, παρέμεινε στην 11η θέση χάρη στη νίκη της Βικτόρια Πλζεν απέναντι στη Λίλεστρομ. Ωστόσο, η ήττα της Σπάρτα Πράγας από την Μπόρνμουθ και η ισοπαλία της Γιάμπλονετς με τη Ρίγα περιόρισαν τη συνολική συγκομιδή της, ενώ η Σλάβια Πράγας είχε δύσκολη αποστολή απέναντι στην Άρσεναλ.
Η κατάταξη της UEFA:
- 9. Τουρκία – 53.075 βαθμοί | 7.900 φέτος | 4/5
- 10. Ελλάδα – 47.612 βαθμοί | 7.200 φέτος | 4/5
- 11. Τσεχία – 46.325 βαθμοί | 4.500 φέτος | 4/5
- 12. Πολωνία – 45.725 βαθμοί | 3.600 φέτος | 2/5
- 13. Νορβηγία – 41.012 βαθμοί | 7.400 φέτος | 4/5
- 14. Δανία – 40.806 βαθμοί | 6.500 φέτος | 4/4