Διεθνής Αμνηστία: Να απελευθερωθεί άμεσα και χωρίς όρους ο Παλαιστίνιος ακτιβιστής Γκασάν Νατζάρ

Η Διεθνής Αμνηστία ζητά την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του Παλαιστίνιου υπερασπιστή των δικαιωμάτων στη γη, Γκασάν Νατζάρ, καταγγέλλοντας τις διώξεις κατά όσων αντιστέκονται στην επέκταση των ισραηλινών οικισμών. Η ανώτερη διευθύντρια της οργάνωσης, Έρικα Γκεβάρα Ρόσας, χαρακτήρισε την κράτησή του ανησυχητικό περιστατικό καταστολής και παρενόχλησης, τονίζοντας ότι η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλή όταν στοχοποιούνται άνθρωποι που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

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Διεθνή Νέα

Διεθνής Αμνηστία, Γκεβάρα Ρόσας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του Παλαιστίνιου υπερασπιστή των δικαιωμάτων στη γη, Γκασάν Νατζάρ, ζητά η Διεθνής Αμνηστία, καταγγέλλοντας τις διώξεις και την ποινικοποίηση όσων αντιστέκονται στην επέκταση των ισραηλινών οικισμών.
  • Η ανώτερη διευθύντρια της οργάνωσης, Έρικα Γκεβάρα Ρόσας, χαρακτήρισε την κράτηση του Νατζάρ ακόμη ένα ανησυχητικό περιστατικό καταστολής και παρενόχλησης σε βάρος Παλαιστινίων που υπερασπίζονται τη γη και τις κοινότητές τους.
  • Η ίδια υπογράμμισε ότι ο ακτιβιστής πρέπει να αφεθεί άμεσα ελεύθερος, τονίζοντας πως η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλή όταν στοχοποιούνται άνθρωποι που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του Παλαιστίνιου υπερασπιστή των δικαιωμάτων στη γη, Γκασάν Νατζάρ, ζητά η Διεθνής Αμνηστία, καταγγέλλοντας τις διώξεις και την ποινικοποίηση Παλαιστινίων που αντιστέκονται στην απώλεια των περιουσιών τους και στην επέκταση των ισραηλινών οικισμών.

Η ανώτερη διευθύντρια της οργάνωσης για την έρευνα, την υπεράσπιση δικαιωμάτων, την πολιτική και τις εκστρατείες, Έρικα Γκεβάρα Ρόσας, χαρακτήρισε την κράτηση του Νατζάρ «ακόμη ένα ανησυχητικό περιστατικό καταστολής και παρενόχλησης σε βάρος Παλαιστινίων που υπερασπίζονται τη γη, τα δικαιώματα και τις κοινότητές τους».

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, τόνισε ότι ο Νατζάρ «πρέπει να αφεθεί ελεύθερος άμεσα και χωρίς όρους», υπογραμμίζοντας ότι «η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλή όταν στοχοποιούνται άνθρωποι που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα!».

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