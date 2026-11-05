«Ακόμα ο πρόεδρός σας»: Το βίντεο του Λευκού Οίκου μετά την ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές – Ο Τραμπ σε ρόλο… Link από το «The Legend of Zelda»

Ο Λευκός Οίκος, δύο ημέρες μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, δημοσίευσε ένα ΑΙ βίντεο στα social media, θέλοντας να υπενθυμίσει στους Αμερικανούς πολίτες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει πρόεδρος των ΗΠΑ.

Εκμεταλλευόμενος την κυκλοφορία του θρυλικού παιχνιδιού «The Legend of Zelda: Ocarina of Time», ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τίτλο «The Legend of Trump: Make America Great Again», στο οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, φοράει ένα καπέλο που γράφει «ακόμα ο πρόεδρός σας» και τρέχει σε μία πίστα. Στο βίντεο υπάρχει κείμενο, όπου αναφέρονται οι επιτυχίες του Τραμπ ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η πτώση στις τιμές των φαρμάκων και η μείωση της παράνομης μετανάστευσης στην χώρα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για να γίνει και πάλι η Αμερική σπουδαία» αναφέρεται στο τελευταίο πλάνο του βίντεο του Λευκού Οίκου

H ανάρτηση συνοδεύεται από την ατάκα «Είναι επικίνδυνο να βγεις εκεί έξω, πάρε αυτό μαζί σου» (It’s dangerous to go alone! Take this). Πρόκειται για μία φράση που προέρχεται από το πρώτο παιχνίδι της σειράς «The Legend of Zelda» που κυκλοφόρησε το 1986 στο NES (Nintendo Entertainment System).